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Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2018 23:10 | Son Güncelleme

Sarımsağın şifalı özellikleri binlerce yıldır doğal tıbbın bir parçası olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Sarımsak, oldukça etkili bir şekilde enfeksiyon ve hastalıklarla savaşan antioksidan gibi güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle iç hastalıkları ve cilt için çok tercih edilen sarımsağı tüketmek için en uygun zaman sabah saatleridir.

Aç karna yiyeceğiniz bir sarımsak sağlığınız için gerçek anlamda şifa kaynağı olacaktır. Çünkü karnınız boş olduğu için midenin sarımsaktaki besinleri tamamen emebilmesi daha kolay olur. Mide, sarımsaktaki besinleri başka yiyeceklerle karıştırmadan kolayca özümseyecektir.

Sarımsağın yararları

Sarımsağın sağlığa yararları oldukça fazladır. Sarımsak, yüksek tansiyondan şikayet edenler için, kan basıncını kontrol altında tutmanın en kolay ve en güvenli yoludur. Hepsinden iyisi de, günde bir kez almanız yeterlidir ve çeşitli ilaçlarla olduğu gibi hiçbir yan etkisi yoktur.

Herhangi bir iltihaplanma, sarımsak ile önlenebilir ve iyileştirilebilir. Artritli olanlar sarımsaktan muazzam şekilde faydalanabilirler. Aç karnına sarımsak tüketmek sadece artrit semptomlarıyla savaşmanıza değil, aynı zamanda bu acıyı dindirmeye de yardımcı olacaktır.

Günde bir kez alın enfeksiyonlardan kurtulun

Bu mucizevi bitki sizi enfeksiyon mantarı, siğiller, bakteriler ve diğer tüm bakteriyel enfeksiyonlardan uzak tutar. Zaten bu enfeksiyonların bir kısmından mağdur olmanız durumunda, günde bir kez sarımsak alın, birkaç gün içinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Sarımsak bağışıklık sistemi üzerinde de etkilidir. Zayıf bağışıklık sistemi artık yaygın bir şey. Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle, sıklıkla soğuk algınlığı, grip, burun alerjileri ve ciddi hastalıklar söz konu olur. Sarımsak bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar ve sistem güçlü olduğunda sizi koruyabilir.

Bir diş sarımsak, 12 mg potasyum, 5 mg kalsiyum ve 100 kükürt bileşiğine sahiptir.

Sarımsak akciğerler için de çok faydalıdır. Solunum hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olur. Pnömoni, bronşit, tıkanıklık, öksürük ve çok daha fazla rahatsızlığı önler.

Sarımsak, tansiyonu kontrol altında tutarak yan etkilere yol açmadan hipertansiyon için de en iyi doğal ilaçtır.

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sarımsak yemek

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