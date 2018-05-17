Her gün aç karnına 1 adet sarımsak yerseniz…

Sarımsak, oldukça etkili bir şekilde enfeksiyon ve hastalıklarla savaşan antioksidan gibi güçlü bir antibiyotiktir. Özellikle iç hastalıkları ve cilt için çok tercih edilen sarımsağı tüketmek için en uygun zaman sabah saatleridir.

Aç karna yiyeceğiniz bir sarımsak sağlığınız için gerçek anlamda şifa kaynağı olacaktır. Çünkü karnınız boş olduğu için midenin sarımsaktaki besinleri tamamen emebilmesi daha kolay olur. Mide, sarımsaktaki besinleri başka yiyeceklerle karıştırmadan kolayca özümseyecektir.

Sarımsağın yararları

Sarımsağın sağlığa yararları oldukça fazladır. Sarımsak, yüksek tansiyondan şikayet edenler için, kan basıncını kontrol altında tutmanın en kolay ve en güvenli yoludur. Hepsinden iyisi de, günde bir kez almanız yeterlidir ve çeşitli ilaçlarla olduğu gibi hiçbir yan etkisi yoktur.

Herhangi bir iltihaplanma, sarımsak ile önlenebilir ve iyileştirilebilir. Artritli olanlar sarımsaktan muazzam şekilde faydalanabilirler. Aç karnına sarımsak tüketmek sadece artrit semptomlarıyla savaşmanıza değil, aynı zamanda bu acıyı dindirmeye de yardımcı olacaktır.