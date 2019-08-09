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Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası Bayram K., her gün duvara çizilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öpüp, selam veriyor.

Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası Bayram K., her gün duvara çizilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öpüp, selam veriyor. Cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi görüyor.
12 Eylül 1980 darbesinde Samsun'da gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Bayram K. ilerleyen yıllarda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayram K.'ye şizofreni teşhisi konuldu. Hayatının geri kalanını Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde geçiren Bayram K., her sabah erken saatlerde bakım merkezinin dış duvarına çizilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öperek, selam duruyor. Bakım merkezindeki görevlinin cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.

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Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor

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