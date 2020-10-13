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  4. Her gün aynı yerde kendisine ekmek getiren adamı bekliyor

Her gün aynı yerde kendisine ekmek getiren adamı bekliyor

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Yaşlı ve bitkin sokak köpeği yol kenarında her gün aynı yerde kendisine kuru ekmek taşıyan hayvan severin yolunu gözlüyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Ömer Coşkun (51), hayvan sevgisi ile yürekleri ısıtıyor. 12 yıldır kamyonu ile köylere ekmek götüren Coşkun, bayat ekmekleri de sokak hayvanlarına taşıyor. Coşkun’a alışan sokak hayvanları her sabah adeta yolunu gözlüyor.

Tokat-Erzincan D-100 kara yolu üzerinde Çamlıkaya köyü Kışlaoğlu Mahallesi köyü yakınlarında bulunan bir sokak köpeği de Coşkun’un beslediği sokak hayvanlarından biri. Yaşlı ve bitkin olan köpek her sabah Coşkun’u yol üzerinde bekliyor. Kamyonu görür görmez ayağa kalkan köpek ve ekmeklerin bırakıldığında yaşadığı sevinç yürekleri ısıtıyor.

"ARABANIN SESİNİ DUYAR DUYMAZ AYAĞA KALKIYOR"

Coşkun, yaklaşık bir ay önce yol kenarında bulduğu köpeğin ölmek üzere olduğunu belirtip, “Ölü gibi yol kenarında yatıyordu. Ben ölü olduğunu düşünerek durdum, baktım, açlıktan yatıyormuş. Hamdolsun 30-35 günde ayağa kaldırdım. Her sabah yemeğini, ekmeğini veriyorum. Arabanın sesini duyar duymaz hemen ayağa kalkıyor. Benim yemek vermemi bekliyor. Hep burada kalıyor, başka bir yere gitmiyor. Sahibi tahminim yaşlandığı için terk etmiş” dedi.

Coşkun, vatandaşlara ekmekleri çöpe atmamaları tavsiyesinde bulunarak, “Ekmekleri çöpe atmasınlar bizlere versinler bu hayvanlara ulaştıralım. Her gün köylere gidiyorum, elimize yapışmaz. Sevap işleyelim” diye konuştu.

(İHA)

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