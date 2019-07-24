HABER

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

38 yıldır çektiği belgesellerle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da birçok ülkesinde ödül alan Mardinli belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, her gün balkonuna konan aralarında güvercin ve serçelerin de bulunduğu çeşitli türlerdeki kuşları elleriyle yemleyerek büyük takdir topluyor.’Mayıncı’, ’Babam Tarih Yapıyor’, ’Ayak İzi’ ve ’Bahe’ isimli belgeselleri ile dünya çapında birçok ülkeden ödül kazanan belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 saatlerinde evinin balkonuna gelen serçe ve güvercinleri günlük olarak ekmek ve buğday ile yemliyor.

38 yıldır çektiği belgesellerle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Amerika’da birçok ülkesinde ödül alan Mardinli belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, her gün balkonuna konan aralarında güvercin ve serçelerin de bulunduğu çeşitli türlerdeki kuşları elleriyle yemleyerek büyük takdir topluyor.
’Mayıncı’, ’Babam Tarih Yapıyor’, ’Ayak İzi’ ve ’Bahe’ isimli belgeselleri ile dünya çapında birçok ülkeden ödül kazanan belgesel yönetmeni Haydar Demirtaş, sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 saatlerinde evinin balkonuna gelen serçe ve güvercinleri günlük olarak ekmek ve buğday ile yemliyor. Ekibiyle birlikte çektiği belgesellerin dünyanın farklı ülkelerinde ödüller aldığını söyleyen Demirtaş, “En son çektiğimiz belgesel ayak izi belgeseli. Belgeselimiz 2 tane Hindistan festivalinde, Rusya’da Amerika’da, İtalya’da yarışıyor. Bu saydığım ülkelerden de ödüllerde aldık” dedi.
Evinin balkonuna konan kuşlara ekmek ve su vermekten mutlu olduğunu belirten Demirtaş, “Akşamdan kalan ekmekleri çöpe atmıyorum. Sabah uyanınca ufalıyorum ve balkona atıyorum. Burada kuş ve güvercinler yiyor. Hava sıcak önce su veriyorum onlara. Hayvanları seven insanlardan zarar gelmez diye bir felsefe var ben öyle düşünüyorum. Hayvanlarında müthiş bir duygusu var. Çünkü bazen ben vermediğim zaman hissediyorum ki aslında bekliyorlar. Hem suyu da hem ekmeği de bekliyorlar. Ben onlara bu suyu ve ekmeği verdiğim zaman gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu bütün insanların görevi. Sabah evden çıkmadan ve akşam gün batmadan eve geldiği zaman veriyorum” ifadelerini kullandı.
Belgeselci Demirtaş’ın yaptığı davranışın herkesin göstermesi gerektiğini dile getiren Tuncay Bingöl ise “Haydar hoca yıllardır kuşlara daha çok can dostumuz olan bütün hayvanlara bağlılığı, farklı bir bakış açısı var. Bunu görüyoruz ki kuşlara, güvercinlere her sabah yemlerini vermektedir. Bazen biz uyurken onun sesleri, kuş sesleriyle uyanıyoruz. İşte kuşların suyunu ve ekmeğini veriyor. Bunu her gün tekrarlıyor. Biz bazen dışarı çıktığımız zaman kuşların suyunu vermeyi unuttuğunda geri döndüğü günlerde oluyor. Bunu herkesin yapması lazım. Hepimizin farkında olması lazım” diye konuştu.

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor

Her gün balkonda kuşların yolunu bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Son dakika eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

HDP'li Ferhat Kut ile DBP'li Leyla Bozkurt gözaltına alındı

HDP'li ve DBP'li yöneticiler gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.