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Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! Artık sessizliğe büründü: "Eski günleri çok arıyoruz"

03.06.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli’nin hizmete açılmasıyla binlerce aracın geçiş sağladığı Zigana Geçidi sessizliğe büründü. Zigana Dağı geçidi güzergahında restoran ve otel işleten çok sayıda işletmeci ise eski günlerini aramaya başladı. Bir işletmeci ise, “Akaryakıt tankerlerinden başka kimse geçmiyor artık buradan, onlara kaldık sadece. Eski günleri çok arıyoruz" diye konuştu.

Her gün binlerce araç geçiş yapıyordu! Artık sessizliğe büründü: "Eski günleri çok arıyoruz"

Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli’nin 3 Mayıs tarihinde hizmete açılmasıyla Zigana Dağı geçidi sessizliğe büründü.

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Yaklaşık bir ay öncesine kadar Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerinden biri olan Zigana Dağı geçidinde her gün geçiş yapan binlerce araç artık karayolunu 30 dakika azaltan yeni tüneli kullanmaya başladı.

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ARTIK ÇOK AZ SAYIDA ARAÇ GEÇİŞ YAPIYOR

Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması nedeniyle keskin virajlar ve rampaların sürücülere zor anlar yaşattığı geçit ile birlikte yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli de çok az sayıda aracın geçiş sağladığı bir konuma geldi.

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Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidi güzergahında restoran ve otel işleten çok sayıda işletmeci ise eski günlerini aramaya başladı.

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"BİZ TESİS OLARAK ÇOK MAĞDUR OLDUK"

Zigana Dağı'ndaki tesis işletmecilerinden Ali Pervanlar, yeni tünelin hizmete girmesi ile eski yol güzergahında bulunan işletmelerin yeni yolun tek kaybedeni olduklarını söyledi. Pervanlar “Tünel, memlekete, ülkeye, faydalı bir yatırımdır. Hayırlı olsun. Ama biz tesis olarak çok mağdur olduk bu yol üzerinde. Çalışanlarımız var, burada 30 yılın emeği var. 5 ailenin tesisi burası. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Çalışanlarımız 15-20 kişi. Bizim gibi kaç tane daha tesis var burada. Bayağı tesis var, hepsi mağdur oldu. Ama ne diyelim memleketin faydasına olan bir şeye çok güzel diyoruz. İnşallah iyi olur” dedi.

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"BİZİM İŞLERİMİZ ÇOK GÜZELDİ, BURAYA ÇOK YATIRIM YAPTIK"

Zigana geçidini artık sadece tankerlerin ve çok az sayıda aracın kullandığı dile getiren Pervanlar, “Yaz sezonuna giriyoruz, şu anda bir değişiklik yapmadık eleman sayımızda. Tabi eylülden sonra mecburen bir tedbir almamız gerekecek. Yoldan sadece tankerler geçiyor. Alt yol güzergahları için devlet yetkililerine gittik. Anayol üzerinde bize daha güzel bir işletme ismimizi devam ettirmek ve çalışanlarımızı oraya kaydırmak için. Mağdur durumdayız şu anda. Bizim işlerimiz çok güzeldi, buraya çok yatırım yaptık bungalov evler gibi. Biz bu tünel olayını Hamsiköy'de de yaşadık. Bu bize sürpriz değil, Hamsiköy'deki eski yol üzerinde yine bir lokantamız vardı, eski Zigana Tüneli geçtikten sonra o mağduriyeti yaşadık bu ikinci mağduriyet oldu bizim için. Tabii ki tedbirimizi almamız gerekirdi öncekinden ötürü tecrübeli olduğumuz için fakat işlerin bu kadar düşeceğini tahmin etmedik” şeklinde konuştu.

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“YENİ TÜNELDEN DEFALARCA GEÇTİK, ÇOK GÜZEL... AMA BİZ DE BU YÖNDE MAĞDURUZ”

Yetkililerden yeni Zigana tünelinin güzergahında bir işletme kurmak için yardım istediklerini vurgulayan Pervanlar, “Günde 5-10 araba geliyor ama buradaki 15-20 çalışanla bekleyemeyiz ki. Şu an sigortaları, maaşları çok. Gider zaten çok arttı. Buranın elektrik faturası aylık 40-50 bin TL civarında. Onlara da yazık bize de yazık. Biz anayol üzerinde müsait olan bir yerde işletmemizi kurup aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Yeni tünelden defalarca geçtik, çok güzel. Ama biz de bu yönde mağduruz. Hamsiköy'ün bizden avantajlı tarafı büyük bir köydür, ismi vardır. Araplar tarafından da Hamsiköy'e büyük bir talep var. Burada 15-20 adet işletme var hepsinde durum aynı. Burada genelde akrabayız. Amcaoğulları ile birleşip yeni yol üzerinde bir yer bulabilirsek bir işletme açmayı düşünüyoruz eğer devlet izin verirse” diye konuştu.

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“ESKİ GÜNLERİ ARIYORUZ”

İşletmeci Burhan Pervanoğlu ise, Zigana geçidindeki hareketliliğin bittiğini dile getirerek, “Akaryakıt tankerlerinden başka kimse geçmiyor artık buradan, onlara kaldık sadece. Eski günleri çok arıyoruz. İnsanlar ve araçlar bitti, çok noksan hissediyoruz. Devletimizden Allah razı olsun ama bize de olan oldu. Burada insanlar mağdur oldu. Bu tesiste çalışan birçok insan var bunların aileleri mağdur oldu. Haliyle bir yerlerden bir şeyler devlet tahsis etse insanlar yine bir şeye kavuşur. Çoluk çocuğumuzun istikbali için yetkililerden biz bir yer tahsis etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“BURANIN DOLUP TAŞMASI GEREKİRKEN ŞU SAATE KADAR SADECE İKİ MASA AĞIRLAYABİLDİK”

İşletme Müdürü Osman Aydemir de, yeni Zigana tünelinin hizmete açılmasıyla mağdur duruma düştüklerini kaydederek “Tünel çok güzel harika, ona diyecek hiçbir şeyimiz yok ama bizim işletme olarak kaybımız çok büyük gördüğünüz gibi. Bugün burası dolup taşması gerekirken şu saate kadar sadece iki masa ağırlayabildik. Maddi kaybımız çok yüksek, 20 eleman çalışıyor. Giderler çok fazla; vergisi, işçi giderleri, elektrik. Bunları sayarsak her ay çok büyük zararla kapatıyoruz şu anda. Yetkililerimizden bu konuda bizlere destek vermesini istiyoruz. Yaklaşık bir ay önce burası ve üst katlar dolardı, hele hafta sonu tamamen. Yani buraya 20 eleman yetişemiyordu hizmet vermeye. Zaten bilenler bilir. Çok mağdur durumdayız, ne kadar yürüteceğiz bu şartlarda bilmiyoruz. Belki okullar kapandıktan sonra bir canlılık diye bir ümidimiz var. Olmasa da ne yapabiliriz bakacağız, patron bir karar verecek” dedi.

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(İHA)

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