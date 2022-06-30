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Her gün bir kaşık yemek yeterli! Cinsel gücü arttırıyor

30.06.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vazgeçilmez lezzetler arasında bulunan tahin pekmez birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Özellikle kahvaltılarda sürekli olarak tüketilen bu ikili çok çeşitli sağlık sorunlarına karşı mucizevi etkiler yaratıyor. Ancak uzmanlar tahin pekmez tüketirken dikkatli olunması hakkında uyarıyor. Fazla yenilen tahin pekmezin vücuda zararları bulunuyor.

Her gün bir kaşık yemek yeterli! Cinsel gücü arttırıyor

Tahinin ve pekmezin ayrı ayrı bir sürü faydası bulunuyor. Ancak bu ikili birleştiğinde ortaya çok daha etkili sonuçlar çıkarıyor. Tatlı krizlerinin en büyük kurtarıcılarından olan tahin pekmezin faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde bulunan zengin vitaminler nedeniyle özellikle bağışıklık sistemine ve cinsel hayata birçok faydası bulunuyor. Ancak tahin pekmezi fazla yememek gerekiyor. Fazla tüketilen tahin pekmez kilo alımına sebep olabiliyor.

TAHİN PEKMEZİN FAYDALARI

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Daha enerjik ve zinde olunmasını sağlar
Protein ihtiyacınızı karşılar
Cinsel gücü arttırır
Bağırsakları rahatlatır
Kabızlığa ve ishale iyi gelir
Tansiyonu dengeler
Kemik gelişimini destekler
Kemik erimesine karşı iyi gelir
Kan değerlerini dengeler
Zihin gelişimini destekler
Alzheimer hastalığı riskini düşürür
Uzun süre tokluk sağlar
Solunumu rahatlatır
Tıkalı damarlar açar

TAHİN PEKMEZ NASIL TÜKETİLMEDİR?

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Fazla tüketilen tahin pekmez sağlığa zararlı olduğu için yenilen miktara dikkat etmek gerekmektedir. Yetişkinler her sabah 1-2 çorba kaşığı tahin pekmez yiyebilirler. Şeker hastalığı ve kalp hastalıkları olanların tahin pekmez yemeden doktorlarına danışmaları gerekmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
tansiyon Cinsellik
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