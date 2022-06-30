Her gün bir kaşık yemek yeterli! Cinsel gücü arttırıyor

Tahinin ve pekmezin ayrı ayrı bir sürü faydası bulunuyor. Ancak bu ikili birleştiğinde ortaya çok daha etkili sonuçlar çıkarıyor. Tatlı krizlerinin en büyük kurtarıcılarından olan tahin pekmezin faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde bulunan zengin vitaminler nedeniyle özellikle bağışıklık sistemine ve cinsel hayata birçok faydası bulunuyor. Ancak tahin pekmezi fazla yememek gerekiyor. Fazla tüketilen tahin pekmez kilo alımına sebep olabiliyor.

TAHİN PEKMEZİN FAYDALARI

Daha enerjik ve zinde olunmasını sağlar

Protein ihtiyacınızı karşılar

Cinsel gücü arttırır

Bağırsakları rahatlatır

Kabızlığa ve ishale iyi gelir

Tansiyonu dengeler

Kemik gelişimini destekler

Kemik erimesine karşı iyi gelir

Kan değerlerini dengeler

Zihin gelişimini destekler

Alzheimer hastalığı riskini düşürür

Uzun süre tokluk sağlar

Solunumu rahatlatır

Tıkalı damarlar açar

TAHİN PEKMEZ NASIL TÜKETİLMEDİR?

Fazla tüketilen tahin pekmez sağlığa zararlı olduğu için yenilen miktara dikkat etmek gerekmektedir. Yetişkinler her sabah 1-2 çorba kaşığı tahin pekmez yiyebilirler. Şeker hastalığı ve kalp hastalıkları olanların tahin pekmez yemeden doktorlarına danışmaları gerekmektedir.



