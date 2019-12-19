HABER

Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ömer Karabulak, her gün bisikletiyle 10 kilometre mesafe katederek gittiği iş yerinde 35 yıldır ceviz ağacından baston üretiyor - Karabulak: - "Her gün bu şekilde gidip gelmeme rağmen çalışmaya devam ediyorum ve sanatımdan vazgeçemiyorum. Bastonculuğu bıraksam da o beni bırakmıyor"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 75 yaşındaki Ömer Karabulak, bisikletiyle her gün 10 kilometre katederek gittiği atölyesinde 35 yıldır ceviz ağaçlarından baston üretiyor.

İlçenin İyiler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Karabulak, ilerleyen yaşına rağmen yıllardır dede mesleği bastonculuğu sürdürüyor. Her gün sabahın erken saatinde bisikletiyle evinden 10 kilometre mesafedeki atölyesine giden Karabulak, akşam saatlerine kadar ceviz ağaçlarına zımpara, testere, eğe ve çekiçle şekil veriyor. 40 metrekarelik atölyesinde 35 yıldır işini severek sürdüren Karabulak, 50 aşamadan geçirdiği bastonlara Selçuklu motiflerinin yanı sıra lale, ejder, kartal, at ve kurt figürleri de işliyor.

Diyabet hastalığına ve ilerleyen yaşına rağmen işini titizlikle yapan Karabulak, ürettiği bastonları yöre halkına satarak geçimini sağlıyor.

- "Sanatımdan vazgeçemiyorum"

Karabulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün bisikletle gittiği atölyesinde yıllardır mesleğini yapmanın gururunu yaşadığını anlattı. Baston için asırlık ceviz ağaçlarını tercih ettiğini belirten Karabulak, "Baston yapmak artık eğlencemdir. Bu işi yapmadan duramıyorum. Baston yapmaktan zevk duyuyorum. Çok zorluklar çektim. Parmağımı kestim, tansiyondan dolayı görme kaybı yaşadım. Tiner ve vernikten dolayı da hastalıklarla karşılaştım. Yine de mesleğimden vazgeçemiyorum." dedi.

Sağlığı için işine bisikletle gittiğini dile getiren Karabulak, şunları kaydetti:

"Bisiklet benim için daha iyi oluyor. Diyabet hastalığımdan dolayı bisiklet olmazsa yürüyemem. Bisiklete bindikçe rahat ediyorum. 40 yıldan fazladır bisiklet kullanıyorum. Günde yaklaşık 20 kilometre bisiklet kullanıyorum. Her gün bu şekilde gidip gelmeme rağmen çalışmaya devam ediyorum ve sanatımdan vazgeçemiyorum. Bastonculuğu bıraksam da o beni bırakmıyor."

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
Uluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi İstanbul’da yapıldıUluslararası Medikal Fitness ve Düzeltici Egzersiz Kongresi İstanbul’da yapıldı
Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulunduKıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahlat baston bisiklet Bitlis Ömer Karabulak

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Kurum duyurdu

Kanal İstanbul ile ilgili son dakika gelişmesi

Valilik duyurdu! Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor

Dün başlamıştı! Sehi Ormanları Operasyonu'yla ilgili açıklama

'830 Suriyeli öğretmen atandı' iddiasına MEB'den açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Van'daki terör operasyonunda ele geçirilen roketatar mühimmatları imha edildi

Ele geçirilip imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.