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Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2020 11:12 | Son Güncelleme

Zencefil çayı, zengin içeriği sayesinde hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur. Zencefil çayı, aromatik tadı ile ön plana çıkar. Öksürük, grip, soğuk algınlığı gibi iltihapları da giderici özelliği olan bu baharatı doğrudan yemek yerine, çayını da içebilirsiniz. Peki, her gün zencefil çayı içerseniz vücudunuza ne olur?

Her gün bu çayı içerek vücudunuza büyük bir iyilik yapın

Zencefil çayı, zencefili tek başına tüketmek istemeyenlerin imdadına yetişiyor. Bağışıklığı güçlendiren, canlandırıcı ve antienflamatuar etkileri olan zencefil çayı başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa karşı sizi korur.

ZENCEFİL ÇAYI FAYDALARI

Zencefil çayı, yapılan araştırmalarda içerdiği uçucu yağlar ve gingerol adı verilen fenol bileşikler sayesinde bulantı tedavisinde son derece etkili bulunmuştur. Taşıt tutmasının neden olduğu baş dönmesi, kusma ve soğuk terleme, hamilelikteki sabah bulantısı, kemoterapi veya ameliyat sonrası bulantıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca kötü kolesterolde düşüş, iyi kolesterol ise artış olduğu gözlemlenmiştir. Ek olarak kan basıncının dengelenmesini sağlar. Eğer yüksek kan şekeriniz ya da tip2 diyabet hastalığınız varsa, size güzel bir haberimiz var. Yapılan bazı araştırmalara göre sadece 12 hafta boyunca her gün zencefil tüketmenin diyabet komplikasyonlarını azalttığı görülmüştür.

ZENCEFİL ÇAYI İLE KİLONUZU KONTROL ALTINDA TUTUN

Zencefil çayı kilo vermek isteyenlerin imdadına da yetişiyor. Araştırmalar, bu mükemmel baharatın açlığınızı bastırarak, gün boyu tok hissetmenize yardımcı olduğunu bulmuştur.

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ZENCEFİL ÇAYI DOĞAL AĞRI KESİCİDİR

Zencefil, yüzyıllardır iltihabı tedavi etmek için kullanılmaktadır ve artık bu etki bilimsel olarak da desteklenmektedir. Araştırmalar zencefilin özellikle osteoartrit ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Zencefil çayı ayrıca baş ağrısı, adet krampları ve boğaz ağrısı gibi farklı ağrı türlerinde de etkilidir.

Bu etkiyi 21 gün sonunda görebilirsiniz. 21 gün sonunda vücudunuz enfeksiyonlara karşı direnç kazanacaktır ve bağışıklık sisteminiz eskisine göre daha çok güçlenecektir

Zencefil ve zencefil çayı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

  • 2 çay kaşığı rendelenmiş ya da küçük bir parça doğranmış taze zencefil
  • 2 bardak su
  • İsteğe bağlı olarak limon ve bal

Suyu kaynattıktan sonra zencefilleri içine atın, Biraz bekledikten sonra çayı bir bardağa süzün, Dilerseniz içine bal ya da limon ekleyebilirsiniz.

ZENCEFİL ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

  • Hazımsızlık sorununuz varsa yemeklerden sonra,
  • Araba tutması için yolculuktan önce ya da mide bulantısı hissetmeye başladığınızda,
  • Kış aylarında soğuk algınlığından korunmak için her gün,
  • Adet döneminde ağrınız olduğu sürece,
  • Stresli ve kaygılı hissettiğiniz zamanlarda gece yatmadan önce bir fincan zencefil çayı içebilirsiniz.


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