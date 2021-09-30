Her gün cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lottie Moss, ayna karşısında verdiği pozla nefes kesti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda cinsel hayatını öven ve her gün cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Lottie Moss, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Efsane top model Kate Moss’un kardeşi olan Lottie Moss, ablası kadar başarılı olmasa da her yaptığıyla adını duyurmayı başarıyor. Erotik sitelerde para karşılığı çıplak video ve fotoğraflarını satan Lottie Moss’un bu yüzden ailesiyle arası açılmıştı.

23 yaşındaki model, son sosyal medya paylaşımında pembe bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptığı pozlarını paylaştı. Bir süredir Tristan Evans ile beraber olan genç model, herkesin seks yaptığını ve bunun utanılacak bir şey olmadığını dile getirdi.



