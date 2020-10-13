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Her gün darp edilip işkenceye maruz kaldı! Yetkililerden yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde kocası tarafından adeta işkence yapılan genç kadının yolunmuş saçları, mosmor olmuş yüzü görenlerin yüreklerini dağlıyor. Her gün darp edilip işkenceye tabi tutulduğunu ve şu anda kaçıp geldiği annesinin evinde ölüm tehdidi aldığını belirten 22 yaşındaki 3 çocuk annesi Özlem K., kadın cinayetine kurban gitmek istemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Her gün darp edilip işkenceye maruz kaldı! Yetkililerden yardım istedi

Aydın Söke’de alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Ü.K.'nin şiddetine maruz kalan Özlem K.’nin yüzü eşi tarafından tanınmaz hale geldi. Kocasından kaçarak ailesinin yanına sığınan genç kadın, bu sefer de ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Üç çocuk annesi Özlem K., şikayetçi olduğu kocasının elini kolunu sallayarak dolaştığını belirterek öldürülmekten korktuğunu söyledi.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını söyleyen Özlem K., "22 yaşındayım 7 yıl önce eşim Ü.K. ile evlendik, evlendiğimiz günden bugüne sürekli kendisinden çocuklarım önünde şiddet görüyordum. Eşim sürekli alkol alıp beni darp ediyordu bu zamana kadar çocuklarım için kendisine katlandım ama bu saatten sonra dayanacak gücüm kalmadı. Buradan yetkililere sesleniyorum benim sesimi duyup yardım etsinler, eşim devamlı beni hor görüyordu sürekli bana rencide edici sözler sarf ediyordu. Beni hiçbir zaman insan yerine koymadı sürekli benden utandığını beni sevmediğini söylüyordu. Yine en son alkol alıp saçlarımı yolup her yerimi morarttı. Hamileyken bile eşim tarafından sürekli şiddet ve hakarete maruz kalıyordum, bu konuyu ailesi ile paylaştım fakat ailesi hiç ses çıkarmayarak çocuklarının yaptığı bu şiddeti görmezden gelerek sessiz kaldılar. Can güvenliğim yok eşim beni sürekli arayarak tehdit ediyor buradan yetkililere sesleniyorum sesimi duysunlar" dedi.

ÖZLEM K'NIN ANNESİ: 'ANNE GEL KURTAR BENİ' DİYEREK AĞLIYORDU

Şiddete maruz kalan Özlem K.'nın annesi Gülay T. ise, "Benim kızım 7 yıl önce Ü.K. ile evlendi. Benim kızım 7 yıldır eşinin şiddetine maruz kaldı. Ne zaman kızımın evine gitsem kızımı morluklar içinde görüyordum. Söke'nin şehir merkezine uzak bir yerde oturdukları için bu kadar şiddete maruz kaldığını bilmiyordum. Daha sonra kızım ve eşi Söke ilçe merkezine göçtüklerinde kızımın ne kadar işkence gördüğüne tanıklık etmiş oldum. Kızım eşi ile birlikte her kavga edişinde beni telefonla arayarak 'anne gel kurtar beni' diyerek ağlıyordu. Birkaç defa damadım olan Ü.K.'yi uyardım fakat beni dinlemeyerek huyundan vazgeçmedi. Alkol damadım Ü.K.'yi perişan etmiş. İnsan eşini bu hale getirir mi? Bir insan bu kadar cani olamaz. Kendisinden şikayetçi olduk fakat serbest bırakıldı, elini kolunu sallayarak hala daha geziyor adaletin yerini bulmasını istiyoruz ve bu şahıs bir an önce cezasını çeksin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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