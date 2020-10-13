Her gün darp edilip işkenceye maruz kaldı! Yetkililerden yardım istedi

Aydın Söke’de alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Ü.K.'nin şiddetine maruz kalan Özlem K.’nin yüzü eşi tarafından tanınmaz hale geldi. Kocasından kaçarak ailesinin yanına sığınan genç kadın, bu sefer de ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Üç çocuk annesi Özlem K., şikayetçi olduğu kocasının elini kolunu sallayarak dolaştığını belirterek öldürülmekten korktuğunu söyledi.

'CAN GÜVENLİĞİM YOK'

Eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını söyleyen Özlem K., "22 yaşındayım 7 yıl önce eşim Ü.K. ile evlendik, evlendiğimiz günden bugüne sürekli kendisinden çocuklarım önünde şiddet görüyordum. Eşim sürekli alkol alıp beni darp ediyordu bu zamana kadar çocuklarım için kendisine katlandım ama bu saatten sonra dayanacak gücüm kalmadı. Buradan yetkililere sesleniyorum benim sesimi duyup yardım etsinler, eşim devamlı beni hor görüyordu sürekli bana rencide edici sözler sarf ediyordu. Beni hiçbir zaman insan yerine koymadı sürekli benden utandığını beni sevmediğini söylüyordu. Yine en son alkol alıp saçlarımı yolup her yerimi morarttı. Hamileyken bile eşim tarafından sürekli şiddet ve hakarete maruz kalıyordum, bu konuyu ailesi ile paylaştım fakat ailesi hiç ses çıkarmayarak çocuklarının yaptığı bu şiddeti görmezden gelerek sessiz kaldılar. Can güvenliğim yok eşim beni sürekli arayarak tehdit ediyor buradan yetkililere sesleniyorum sesimi duysunlar" dedi.