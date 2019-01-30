"Her gün en az 3 litre su içilmesi doğru değildir"

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, her insan vücudunun farklı gereksinimlerinin olduğunu belirterek, her gün en az 3 litre su içilmesi gerektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, hayatın her basamağında yer alan suyun insan vücuduna etkisi üzerine açıklama yaptı. Kanda, insan vücudunun her yerinde ve hücrelerin içinde dahi su bulunduğunu belirten Op. Dr. Ören, her gün en az 3 litre su içilmesi gerektiği bilgisinin doğru olmadığını söyledi.

"Çok su içmenin saptanmış herhangi bir yararı olmadığı yönünde"

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, 1990’lı yıllardan itibaren bir çok kişi tarafından söylenen "her gün en az 3 litre su içilmeli" söylemi ile ilgili "Günün büyük çoğunluğunu evde geçiren bir ev hanımı ile bir maden işçisinin ihtiyacı aynı olabilir mi? Yürüme yetisini kaybetmiş tüm gününü yatarak geçirmek zorunda kalan bir hasta ile okula veya işe gitmek saatlerce yürüyen birinin? Cevabımız ortak sanırım, tabiki hayır. Hayat tarzı farklıysa ihtiyaç da farklıdır. Ancak bu farkın tek sebebi hareketli veya durağan olmaktan kaynaklanmıyor. Bilimsel çalışmalar da bu kadar çok su içmenin saptanmış herhangi bir yararı olmadığı yönünde. Bizler gün içinde, sadece terleme yoluyla ortalama yarım litre suyu dışarı veriyoruz. Ayrıca sadece nefes verirken bile, ağız ve burnunuzdan çıkan havayla günde ortalama 237 mililitre su kaybediyoruz. İdrar ve dışkılama yoluyla da her gün 1.4 litre suyu dışarı atıyoruz. Bu ortalamaları topladığınızda, yaklaşık 2 litreye eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani vücudunuzun günlük su ihtiyacına" dedi.