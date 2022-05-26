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"Her gün iki tane açıyoruz" diyerek duyurdular! Rusya'dan 'Karadeniz' açıklaması

26.05.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 aydan uzun süredir devam ediyor. Ukrayna tarafından Rusya'nın işgaline önlem olarak Karadeniz kıyılarına mayın bırakılmış, Türkiye kıyılarında da ortaya çıkan mayınların Ukrayna'ya ait olduğu ileri sürülmüştü. Rusya mayın tehlikesine ilişkin yeni bir açıklama yaparken Karadeniz ve Azak Denizi'nde her gün açılan koridorlardan da söz etti.

"Her gün iki tane açıyoruz" diyerek duyurdular! Rusya'dan 'Karadeniz' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani yardım koridoru açtıklarını bildirdi. Mizintsev, yaptığı açıklamada, Rus donanmasının Mariupol limanındaki mayın tehlikesini ortadan kaldırdığını ve liman altyapısının eski haline getirilmesi için faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

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HER GÜN 15 DAKİKADA BİR TELSİZLE DUYURULUYOR

Rus Silahlı Kuvvetlerinin her gün Moskova saatiyle 08.00'dan 19.00'a kadar güvenli iki deniz insani yardım koridoru açtığını kaydeden Mizintsev, "Karadeniz'de; 80 mil uzunluğunda ve 3 mil genişliğinde Ukrayna kara sularından güneybatı yönünde Herson, Mıkolayiv, Çernomorsk, Oçakov, Odessa ve Yujniy (Güney) limanlarından çıkış için koridor açılıyor. Azak Denizi'nde; Mariupol limanından çıkmak için 115 mil uzunluğunda ve 2 mil genişliğinde Karadeniz yönünde koridor açılıyor." ifadelerini kullandı.

Mizintsev, deniz insani yardım koridorlarının işleyişine ilişkin ayrıntılı bilgilerin her gün 15 dakikada bir telsiz aracılığıyla İngilizce ve Rusça olarak uluslararası kanallar üzerinden duyurulduğunu vurguladı.

Kiev yönetiminin limanlardaki gemilerin güvenli çıkışını sağlama sorununu çözmek için yabancı devletlerin ve armatör şirketlerin temsilcileri ile görüşmekten kaçınmaya devam ettiğini öne süren Mizintsev, Karadeniz devletlerinin kıyıları boyunca, zincirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenmesinden kaynaklanan seyir ve liman altyapısına zarar verme tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekti.

Mizintsev, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'nde sivil seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir dizi tedbirler aldığını sözlerine ekledi.

(AA)

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