"Her gün 'Kadınlar Günü' olarak görülmeli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yakın zamana kadar Batı toplumlarında, Amerika'da kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. Kadını insan olarak, birey olarak görmemişler. Bizde ise kadın değerlidir. Peygamberimiz kadına asla el kaldırmamış, emir kipinde bile konuşmamıştır." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadınlar şehri konuşuyor" programına katılan Özhaseki, kadınların sorularını yanıtladı.

Konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Mehmet Özhaseki, İslam geleneğinde kadının her zaman önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yakın zamana kadar Batı toplumlarında, Amerika'da kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. Kadını insan olarak, birey olarak görmemişler. Bizde ise kadın değerlidir. Bize gelince, 1400 sene öncesinde kadın erkekle eşittir. Allah'ın hitabı 'ey insanlar' şeklindedir. Peygamberimiz kadına asla el kaldırmamış, emir kipinde bile konuşmamıştır." ifadelerini kullandı.