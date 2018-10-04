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Her gün kapısının önüne gelen köpek için kemik bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

BARTIN'da her sabah kasap dükkanının önüne gelen 'Paşa' isimli köpek, işyeri sahibinin poşete bıraktığı kemik ve tavuk parçalarını alıp götürüyor.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da her sabah kasap dükkanının önüne gelen 'Paşa' isimli köpek, işyeri sahibinin poşete bıraktığı kemik ve tavuk parçalarını alıp götürüyor.
​Kırtepe Mahallesi'nde kasap dükkanı bulunan Celal Keskin (30), her sabah dükkanının önüne bir poşette kemik ve tavuk parçası bırakıyor. Saat 09.00 sıralarından Keskin'in bir müşterisinin 'Paşa' isimli köpeği, kasap dükkanının önüne gelip poşetteki kemik ve tavuğu alarak, sahibinin yanına dönüyor. Yaklaşık bir yıldır köpeği beslediğini belirten Celal Keskin, "Bizim bir müşterimizin 'Paşa' isimli köpeği her sabah saat 09.00 sıralarında gelir, poşetteki kemiği alarak sahibinin evinin yolunu tutar. Bazen poşettekiler az gelince tekrar gelir ve biraz daha kemik ve tavuk alıncaya kadar bekler. 'Paşa' buranın maskotu oldu. Ben de bu durumdan çok memnunum" dedi.

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Her gün kapısının önüne gelen köpek için kemik bırakıyorHer gün kapısının önüne gelen köpek için kemik bırakıyorHer gün kapısının önüne gelen köpek için kemik bırakıyorHer gün kapısının önüne gelen köpek için kemik bırakıyor

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