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Her gün mutlaka yemelisiniz! Yoğurdun etkileyici faydaları

16.04.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar yüzyıllardır yoğurt tüketiyor. Yoğurt çok besleyicidir ve düzenli olarak yoğurt tükettiğinizde sağlığınız için önemli etkileri olabilir. Örneğin, yoğurdun kalp hastalığı ve osteoporoz riskini azalttığı ve ayrıca kilo yönetimine yardımcı olduğu bulunmuştur. Yoğurdun çok faydalı olduğu dünyanın dört bir yanında bilinen bir gerçek. Özellikle katkısız ve şekersiz olanlar tüketmeye çok uygundur.

Her gün mutlaka yemelisiniz! Yoğurdun etkileyici faydaları

Yoğurt, sütün bakteriyel fermantasyonu ile yapılan popüler bir süt ürünüdür. Yoğurt yapmak için kullanılan bakterilere, sütte bulunan doğal şeker olan laktozu fermente eden “yoğurt kültürleri” denir. Bu işlem, yoğurda eşsiz lezzetini ve dokusunu veren bir madde olan laktik asit üretir.

Yoğurt her türlü sütten yapılabilir. Yağsız sütten yapılan çeşitler yağsız olarak kabul edilirken, tam yağlı süt seçenekleri tam yağlı olarak kabul edilir.

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Renklendirici içermeyen sade yoğurt, keskin bir tada sahip beyaz, kalın bir sıvıdır. Bununla birlikte, çoğu ticari marka, şeker ve yapay aromalar gibi ilave bileşenler içerir. İşte doğal yoğurdun bilime dayalı altı sağlık faydası.

YOĞURT SAĞLIĞA FAYDALIDIR

Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her besini sağlar. Özellikle kalsiyum, B vitaminleri ve eser mineraller bakımından yüksektir.

YÜKSEK PROTEİN İÇERİR

Yoğurt, protein açısından çok yüksektir. Protein iştah ve kilo yönetimi için yararlıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİNE FAYDALIDIR

Bazı yoğurt türleri, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi yaygın gastrointestinal rahatsızlıkların semptomlarını azaltarak sindirim sağlığını artırabilen probiyotikler içerir.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Yoğurt, tümü bağışıklık sağlığını artırabilecek ve belirli hastalıkları önleyebilecek probiyotikler, vitaminler ve mineraller sağlar.

KALP SAĞLIĞINA FAYDALIDIR

Yağ içeriğinden bağımsız olarak yoğurt, HDL (iyi) kolesterolü artırarak, kan basıncını düşürür kalp sağlığına fayda sağlıyor gibi görünmektedir.

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KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Yoğurt, protein açısından yüksektir, bu çok doyurucudur ve genel olarak diyetinizi iyileştirebilir. Bu yönlerin her ikisi de kilo yönetimine yardımcı olur.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT

Laktoz intoleransı veya süt alerjisi olanlarda olumsuz etkilere neden olabileceğinden, bazı kişilerin yoğurt alımı konusunda dikkatli olmaları gerekir.


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