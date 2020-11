Her gün satın aldığı yemlerle yaban güvercinlerini besliyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan ayakkabı tamircisi İbrahim Ün, her gün satın aldığı buğdaylarla yabani güvercinleri besliyor.

Her gün erken saatlerde evden çıkarak işyerini açan İbrahim Ün, daha sonra ilk iş olarak meraklı gözlerle kendisinin yolunu gözleyen yaban güvercinlerini besliyor. Yıllardır babasından öğrendiği mesleğini icra eden Ün, bu davranışıyla mahalle sakinleri ve esnaf arkadaşlarının da takdirini kazanıyor. İbrahim Ün, yaptığı açıklamada hayvanlara merhamet etmenin çok önemli olduğunu söyledi. İbrahim Ün, “Yaban güvercinlerini beslemek hoşuma gidiyor ve çok mutlu oluyorum. Hayvanlara merhamet etmenin çok önemli olduğunu biliyorum. Onların karınlarının doyduğunu bilmek beni huzurlandırıyor. Özellikle bu soğuk sonbahar günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban güvercinleri her gün yolumu gözlüyorlar. Onlarla bir aile gibi olduk. Yeryüzündeki tüm hayvanlar Allah rızası için bakılması ve merhamet edilmesi gereken varlıklardır. Hayvan sevmeyen bir insanın insanları da sevmesi çok zor. Herkesin imkanları çerçevesinde sokak hayvanlarına, yaban güvercinlerine sahip çıkmaları gerektiğine inanıyorum. Yaşadığım süre içerisinde imkanlarım el verdikçe onlarla ilgilenmeye devam edeceğim” dedi.