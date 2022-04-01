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Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur? Kolesterolü ne kadar etkiler?

01.04.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tereyağı ülkemizde çok sık kullanılan yiyeceklerin başında geliyor. Son yıllarda sağlıklı beslenme veya kilo vermek için yapılan bazı diyetlerde tereyağı kullanılması gerektiği belirtiliyor. Özellikle karbonhidrat alımını önemli ölçüde azaltan diyetlerde tereyağı tüketimi yaygındır. Ancak bu kadar tereyağı tüketmek özellikle kalp sağlığı için faydalı mı? Her gün belli miktarda tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur?

Her gün tereyağı yediğinizde kalbinize ne olur? Kolesterolü ne kadar etkiler?

Karbonhidrat alımını önemli derecede kısıtlayan diyetlerde yağ alımı daha fazladır. Özellikle tereyağı tüketilmesi tercih edilir. Indian Journal of Medical Research'te 2018 yılında yapılan bir araştırma, standart bir keto diyeti yapan katılımcıların kalori alımının %70'ini yağdan, %20'sini proteinden ve %10'unu karbonhidratlardan tüketmesini gerektirdiğine dair sonuçlar elde etmişti.

SAĞLIĞA FAYDALI MI?

Bazı araştırmalar, yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı diyetlerin metabolik sağlık için faydalı olabileceğini göstermektedir. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism'de yayınlanan 2017 tarihli bir araştırma, bu diyet yaklaşımının yalnızca metabolik sağlıkta bir iyileşme için değil, aynı zamanda kısa vadeli kilo kaybı için de umut vaat ettiğini kanıtladı. Yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı diyetler sağlık ve kilo yönetimi için uygun bir yol olmasına rağmen, özellikle tereyağı şeklinde çok fazla yağ yemenin sağlığımıza zarar verip vermediği sorusu akılları kurcalıyor.

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TEREYAĞI FAYDALI MI?

Tereyağı doymuş bir yağdır ve Medline Plus'a göre çok fazla doymuş yağ, atardamarlarınızın kolesterol ile tıkanmasına ve LDL kolesterol düzeylerini yükseltmesine neden olabilir (kötü olan budur). LDL seviyeleriniz ne kadar yüksek olursa, kalp krizi ve felç gibi durumlar için o kadar fazla risk altında olursunuz.

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Bununla birlikte, ilginç olan, tereyağı LDL seviyelerini yükseltebilirken, Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde 2015 yılında yapılan bir araştırma, aynı zamanda HDL kolesterol seviyelerini de (iyi olanı) arttırdığını gösterdi. Mayo Clinic'e göre, HDL kolesterol, kötü kolesterolün kan dolaşımından uzaklaştırılmasından sorumludur. Bununla birlikte, kolesterol söz konusu olduğunda tereyağının kalp üzerindeki etkisi azalır.

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