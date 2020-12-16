Her gün turşu suyu içmeye başlarsanız vücudunuzda neler olur?

Biz, bu tuzlu içeceği yudumlamanın sağlığınızı nasıl etkileyebileceğini öğrenmek için internette arama yaptık.

NEFESİNİZİ TAZELEMEYE YARDIMCI OLUR

Ağız kokusu, ağzınızdaki bakterilerden kaynaklanır. Turşu suyundaki sirke güçlü bir dezenfektandır ve zararlı mikropları ve bakterileri öldürür. Dereotu ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir ve sirke ile birlikte nefesinizin güzel kokmasını sağlayabilir.

MİDENİZİN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLAR

Turşu suyundaki dereotu ve sirke de bağırsak sağlığınıza fayda sağlayabilir. Sirke fermente bir gıda olduğu için midenizde iyi bakterilerin büyümesini teşvik eder ve sindirim sisteminize iyi gelir. Dereotunun hazımsızlık ve mide kramplarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

YORGUN KASLARI RAHATLATIR

Bir araştırmaya göre kaslardaki ağrıyı yatıştırmak için sadece 1/3 bardak turşu suyu yeterlidir. Turşu suyu, aynı miktarda su içmekten daha hızlı kas ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Araştırmacılar, bunun turşu suyundaki sirkenin kasları kramp yapan sinir sinyallerini durdurmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

SIVI İHTİYACINIZI KARŞILAR

Susuz kalmışsanız ve uzun süredir çok egzersiz yapıyorsanız, sodyum içeren bir şeyler içmek sıvı dengenizi daha hızlı geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Sodyum, terlediğinizde kaybettiğiniz önemli bir elementtir. Turşu suyu çok miktarda sodyum içerdiğinden, vücudunuzun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.