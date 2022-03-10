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Her gün yeni bir kelime, yeni bir eğlence… Kelime Bul oyunu Mynet'te!

09.03.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca oyun tutkunu tarafından oynanan kelime oyunu artık Mynet’te! Her gün değişen “gizli kelimeyi” 6 tahminde bulmaya çalış, skorunu arkadaşlarınla yarıştır.

Her gün yeni bir kelime, yeni bir eğlence… Kelime Bul oyunu Mynet'te!

Oynayanları kısa sürede etkisi altına alan ve büyük bir alışkanlık haline gelen “Kelime Bul” artık Mynet üzerinden de oynanabilecek.

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“KELİME BUL” NEDİR?

Her gün farklı bir “gizli kelimeyi” 6 tahminde çözmeye çalıştığın, skorunu sosyal medya hesaplarında ve arkadaşlarınla paylaşabildiğin, eğlenceli ve interaktif bir web tabanlı kelime oyunudur.

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Nasıl oynanır: Hiçbir ipucu olmadan beş (5) harfli bir kelime üret. Bu; ilk adım ve istediğin kelimeyi denemekte özgürsün.

İlk denemende “Yeşil” yanan harf var ise iyi gidiyorsun “gizli kelimede” yer alan ve tam olarak doğru yerde duran harfe güzel bir tahmin yaptın.

“Sarı” harf var ise; biraz daha düşünmen gerekiyor. Tahminin doğru ancak harfin konumunun değişmesi gerekiyor. Bu iyi haber biraz daha beyin fırtınası yapmanı sağlayacak.

Kötü haber; “Gri” yanan bir harf gördüysen o harfi bir daha hiç kullanmamalısın.

Toplam 6 kelime tahmin hakkın var ve her denemende sonuca adım adım yaklaşmalısın. Ne kadar erken bilirsen o kadar yüksek skor kaparsın. Her gün yarış, eğlen, seviyeni gör ve arkadaşlarınla paylaş. Bu düellonun tadını çıkar!

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Kelime Bul oyununu buradan oyna!


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