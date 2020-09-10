Her gün yiyen çocukların hem zihni açılıyor hem de bağışıklığı çelik gibi güçleniyor

Bu sene hem uzaktan hem de yüz yüze olarak yapılacak eğitim-öğretim döneminde çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesinin daha da önem kazandığının altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara, "Okul beslenmesinde ilk kural, güne kahvaltı ile başlamak. Bunun dışında, ara öğünleri ihmal etmemek ve beslenmede her renkten sebze ve meyve bulundurmak son derece önemli. Güçlü bir hafıza için çocukların güne mutlaka yumurtayla başlaması gerekiyor. Bu süreçte çocuklarımızın D vitamini seviyesine de baktırmamız önem taşıyor" açıklamasında bulundu. Çocukların magnezyum, çinko, demir ve kalsiyum kaynaklarını yeterli ve dengeli şekilde besinler yolu ile almalarının önemli olduğunu belirten Dyt. Melike Aslıhan Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Kalsiyum için süt ve süt ürünleri, susam, koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketebilirler. En iyi demir kaynakları et, balık ve yumurtadır. Buna ek olarak kuru baklagiller, kuruyemiş, kuru üzüm ve pekmez de diğer önemli demir kaynakları arasında sayılabilir. En iyi çinko kaynakları ise et, balık, deniz mahsulleri ve yağlı tohumlardır. Magnezyum için ise koyu yeşil yapraklı sebzeler, maden suyu ve bitter çikolata tüketilebilir."

HER GÜN 1 YUMARTA, GÜNDE 8 SAAT UYKU Okul çağındaki çocukların hastalıklardan korunması için alınması gereken en önemli tedbirlerin başında bağışıklık sistemini güçlendirmenin geldiğini hatırlatan Diyetisyen Kara, önerilerini ise şöyle sıraladı: “Okul çağındaki çocukların işlenmiş besinleri tüketmemesi gerekir. Mevsimine uygun meyve sebzeleri yemeleri çok değerlidir. Her gün çiğ fındık, çiğ badem, ceviz gibi bir avuç kuru yemiş tüketmelerini öneriyoruz. Unutmayın, yumurta kolesterolü yükseltmez. Her gün 1 yumurta tüketmeyi ihmal etmemeliler. Şekerli ve şeker içeren yiyecekleri de azaltmaları şart. Günde 2 litre su içmeliler. Güçlü bağışıklığın bir başka olmazsa olmazı kaliteli uykudur. Günde 8 saat uyumak ve gece lambası kullanmamak, kaliteli bir uyku ve güçlü bağışıklık sisteminin anahtarları arasındadır.” UZAKTAN EĞİTİMDE DE EGZERSİZE ZAMAN AYRILMALI Uzaktan eğitim sırasında çocukların abur cuburlara yönelmemesini sağlamak gerektiğinin de altını çizen Diyetisyen Kara, "Teneffüs ve ders aralarında fiziksel aktivite azaldığı için, uygun zaman ve mekân oluşturularak egzersize de zaman ayırılması gerekir. Mutlaka online ders öncesi kahvaltı yapılmalı ve öğünler atlanmamalıdır. Hafta 2 kez balık tüketilmelidir. Balık, içeriğindeki Omega-3 sayesinde hafızayı güçlendirir. Her öğünde sebze-salata, her gün 2-3 porsiyon taze-kuru meyve, günlük 4-6 porsiyon tam tahıllı ekmek, bulgur ya da makarna, badem, fındık, ceviz gibi 1 avuç kuru yemiş ve günde 3 porsiyon süt ve ürünleri tüketmek gerekir” dedi.