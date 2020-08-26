Her gün yoğurdun içine karıştırıp yediğinizde bakın neler oluyor!

Kabak çekirdeğinin tam bir şifa deposu olduğunu söyleyen Uzmanı ve Diyetisyen Havva Kılınç, "İçeriğinde birçok vitamin ve minerali birlikte barındırır. Faydası çok fazla bilinmeyen kuru yemişlerden bir tanesidir. İçeriğinde bulunan bitkisel steroidler ise kan kolesterol seviyelerini düşürürken kalp ve damar sağlığı açısından da çok önem taşır. Aynı zamanda fosfor, magnezyum ve kalsiyum minerallerini içerisinde barındırır. Bu özelliğinden kaynaklı, kemik, mineral yoğunluğu açısından çok önemlidir ve osteoporoza karşı korur. Aynı zamanda bitkisel bir demir kaynağıdır" dedi.

"PROSTAT KANSERİNE KARŞI ÖNERİYORUZ"

Prostat ve mesane sağlığı açısından oldukça faydalı olan kabak çekirdeğinin bu yararını gösteren araştırmalar olduğunu da söyleyen Kılınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesane ve prostat sağlığı açısından çok önemlidir. Prostat kanseri açısından önermekteyiz. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve ilerleyen yaşlarda erkeklerde tüketilmesi gereken bir kuru yemiştir."

"DOĞAL ANTİDEPRESAN"

Kabak çekirdeğinin mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin artmasını sağladığını belirten Kılınç, "Lif içeriği yüksek olduğu için bağırsak sağlığı açısından da önemli bir besindir. Aynı zamanda triptofan içerdiği için beyindeki serotonin seviyesini arttırır. Serotonin ruh halimizi iyileştirir ve doğal bir antidepresan özelliği vardır diyebiliriz. Ancak kabak çekirdeğinin kalorisi biraz yüksek olduğu için tüketilirken porsiyon miktarına dikkat edilmeli. Günde 1 avuç 10 gram kadar tüketmek yeterli olacaktır" ifadelerine yer verdi.