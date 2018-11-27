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Her hastası için bir fidan diken doktor orman oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

Bireysel olarak pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Gürdal Ören, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (Çekül) Vakfı aracılığıyla uzun süredir her hastası için bir fidan dikiyordu.

Her hastası için bir fidan diken doktor orman oluşturdu

İSTANBUL, (DHA)- Bireysel olarak pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Gürdal Ören, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (Çekül) Vakfı aracılığıyla uzun süredir her hastası için bir fidan dikiyordu. Ören, Tekirdağ Uçmakdere bölgesinde hastaları için diktiği fidanlarla adeta bir orman oluşturdu.

"DOĞAYA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ"

Ameliyat ettiği her bir hastası adına ağaç diken doktor, kendi adını taşıyan Gürdal Ören korusuyla Tekirdağ bölgesinde bir orman oluşturdu. Türkiye'de yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili Ören, "Her ile kazandırdıkları ormanlarla, birçok ünlü ismin de destek verdiği Çekül aracılığıyla her hastama bir fidan hediye ettim ve sonunda bir orman oluşturdum. Doğaya olan borcumuzu bu şekilde ödüyoruz. Herkesin yapması gereken bir şey. Çünkü sağlığımız için ormanlara ihtiyacımız var" dedi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA DA BAĞIŞLIYOR

Ameliyat ettiği her bir hastası için sokak hayvanlarına mama da bağışlayan Ören, tüm bu bağış kartlarını hastalarına göndererek hasta takibinde asistan kullanmaması ile de tanınıyor. Avrupa'dan gelen hastaları ise kendisine Türkiye'nin Dr. Novzaradan'ı diyor.

Her hastası için bir fidan diken doktor orman oluşturduHer hastası için bir fidan diken doktor orman oluşturdu

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