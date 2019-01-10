'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' dedi, soğuk suya girdi

Karlı havada 20 kilometrelik tempolu koşu yaptıkktan sonra kendini soğuk sulara bıraktı. Düzenli olarak yaptığı bu sporun kendisini hastalıklardan koruduğunu söyleyen muhtar adayı, paylaşımını 'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' sözleriyle paylaştı.