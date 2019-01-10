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'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' dedi, soğuk suya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 08:34 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi muhtar adayı 31 Mart seçimleri öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 52 yaşındaki Binali Aslan isimli muhtar adayı, arkadaşlarıyla çıktığı doğa koşusundan bir kesit paylaştı.

Karlı havada 20 kilometrelik tempolu koşu yaptıkktan sonra kendini soğuk sulara bıraktı. Düzenli olarak yaptığı bu sporun kendisini hastalıklardan koruduğunu söyleyen muhtar adayı, paylaşımını 'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' sözleriyle paylaştı.

Muhtar adayı soğuk suya girdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde muhtar adayı olan Binali Aslan (52), 'Her hava şartına muhtarınız hazırdır' diyerek Çınarlıdere'nin soğuk suyuna girdi. Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi muhtar adayı Binali Aslan, hafta sonu arkadaşlarıyla beraber doğa koşusuna çıktı.
Yaklaşık 20 kilometrelik parkuru tamamlayan Binali Aslan, koşunun sonunda 'Muhtar adayınız her hava şartına hazırdır. Hepinize selam, saygılar. Dağda kar, burada soğuk su' diyerek, Derince ilçesinde bulunan Çınarlıdere'nin soğuk sularına girdi.
Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Aslan, paylaşımın altına "Soğukta, sıcakta korkmayan muhtar adayı karlı havada 20 kilometre tempolu koşu ardından soğuk suda yüzdüm iyi gelir. Üstelik bunu her zaman yapıyorum. Kışın ne hasta oluyorum ne de üşüyorum" notunu yazdı.
Aslan'ın paylaştığı bu görüntüler takipçileri tarafından ilgi gördü.
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Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2019 seçimi seçim muhtar

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