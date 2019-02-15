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Her içkiye ayrı kit

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Mersin polisinin, 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4 bin 673 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi.

Her içkiye ayrı kit

Mersin polisinin, 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 4 bin 673 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen bin 915 farklı içki kiti ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı bölgelerde etil alkol ile içki yapımında kullanılan kitlerin satıldığının ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 bin 673 adet 1 litrelik şişelerde etil alkol, bin 915 adet anason, rakı, viski, cin, tekilla içkilerinin yapımında kullanılan içki kiti, 30 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 13 bin 500 anason etiketi ele geçirildi. Operasyonda F.G., B.K. ve S.D. gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri süren şüphelilerin, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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