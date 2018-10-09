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Her iki geminin fotoğraflarıyla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

  MARMARA Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi.  Ahırkapı açıklarında,  130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü.

Her iki geminin fotoğraflarıyla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü

Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) MARMARA Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi.
Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken gemilerdeki hasarın ufak çapta olduğu kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

Her iki geminin fotoğraflarıyla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştüHer iki geminin fotoğraflarıyla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştüHer iki geminin fotoğraflarıyla // Yenikapı açıklarında iki gemi sürtüştü

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