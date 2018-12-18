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"Her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 12:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler" - "Hangi ilde hangi partinin aday koyacağı bellidir. Dolayısıyla burada önceden diğer parti adayını ortaya koymuşsa adayını çekti. Sayın Devlet Bahçeli de büyük bir nezaketle Erzurum, Denizli ve Aydın'daki adaylarının geri çekildiğini parti olarak ilan ettiler. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılır" - "Özellikle çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yakın zamanda tekrar görüşerek son çerçeveyi çizeceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Partide 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday tespit çalışmalarında son noktaya gelindiğini bildiren Kurtulmuş, AK Parti'nin aday gösterdiği büyükşehirlerde MHP, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde de AK Parti'nin seçime girmeyeceğini söyledi.

İki partinin büyükşehirlerdeki ilçeler üzerindeki çalışmalarda da son aşamaya gelindiğini açıklayan Kurtulmuş, "Bugün yarın muhtemelen liderler tekrar görüşerek bu son çerçeveyi çizerler." dedi.

Cumhur İttifakı'nın insanların gönlünde oluşmuş bir ittifak olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu ittifakı yerel seçimde de sürdüreceklerini, başarılı sonuç alacaklarını ümit ettiklerini belirtti.

- "İki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir"

İki partinin yaptığı ittifak neticesinde MHP'nin adaylarını geri çektiğinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Hangi ilde hangi partinin aday koyacağı bellidir. Dolayısıyla burada önceden diğer parti adayını ortaya koymuşsa adayını çekti. Sayın Devlet Bahçeli de büyük bir nezaketle Erzurum, Denizli ve Aydın'daki adaylarının geri çekildiğini parti olarak ilan ettiler. İttifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılır." ifadelerini kullandı.

Ortak mitinglerin de olabileceğini açıklayan Kurtulmuş, "Özellikle çok önemli gördüğümüz illerde her iki liderin katıldığı ortak mitingler olabilir." diye konuştu.

- "Ankara'da büyük bir lansman"

74 il belediye başkan adayı ilan edilen AK Parti'de kalan adayların da yıl sonuna kadar tanıtılacağını dile getiren Kurtulmuş, ilçelerin adayları belli olduktan sonra illerde büyük aday tanıtım toplantılarının yapılacağını söyledi.

Kurtulmuş, "Ocak ayının birinci ya da ikinci yarısında Ankara'da büyük bir lansmanla hem bütün adaylar bir araya getirilir hem de AK Parti'nin başta manifesto olmak üzere bu seçimde milletle paylaşacağı hususlar kamuoyuna açıklanmış olur." dedi.

Bütçe görüşmelerinin cuma günü biteceğine işaret eden Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte de İstanbul ve kalan diğer illerimizin aday tanıtımlarını yaparız." açıklamasında bulundu.

Numan Kurtulmuş, her seçimde olduğu gibi İstanbul'da müstakil bir aday tanıtım çalışması yapılacağını bildirdi.

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