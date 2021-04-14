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  4. "Her ile bir üniversite" diplomalı işsizliğe mi yol açtı?

"Her ile bir üniversite" diplomalı işsizliğe mi yol açtı?

14.04.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her ile bir üniversite" politikasının gençlere, yükseköğrenime ve Türkiye'ye hedeflendiği gibi olumlu bir katkısı oldu mu? Bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya, Prof. Dr. Altuğ Yalçıntaş ve Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar değerlendirdi. Esra Yalçınalp ve Selim Büyükgüner'in haberi.

Türkiye'de 1980'lerden beri "her ile bir üniversite" politikası uygulanıyor. Buradaki hedef, öğrencilerin kendi illerinin dışına çıkmadan yüksek öğrenim görebilmeleri. Gelinen noktada, her ilde bir üniversite ve hatta bazılarında çok daha fazlası mevcut. 2001'de 74 olan üniversite sayısı bugün 204. 2001'de 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayısı ise 8 milyona ulaşmış durumda.Peki "her ile bir üniversite" politikasının gençlere, yükseköğrenime ve Türkiye'ye hedeflendiği gibi olumlu bir katkısı oldu mu?"Türkiye'de Akademik Enflasyon: "Her İle Bir Üniversite Politikası" sonrasında Türk Yükseköğrenim Sistemi" isimli makalenin yazarları bağımsız araştırmacı Büşra Akkaya ve Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Altuğ Yalçıntaş ile "Her İle Bir Üniversite: Türkiye'de Yüksek Öğretimin Sisteminin Çöküşü" kitabinin yazarı Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar değerlendirdi.

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