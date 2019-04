Her işe koştu 'rekortmen başkan' oldu

'FARKLI BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM'

Gece gündüz demeden görevini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayan Demir, şunları söyledi: "Benim makam aracımın şoförü yoktur, korumam yoktur, yalnızım. Beni gece saat 02.00'de her yerde görebilirsiniz. Bir bakarsınız güneş enerjisinin oradayım. Silindire mi ihtiyaç oldu, hassas olduğundan dolayı üzerine çıkar kendim iş yaparım, otobüse mi ihtiyaç oldu hemen başına geçerim, kamyon ve tıra ihtiyaç oldu mu onları da kullanırım. Araçlarımızın, iş makinelerimizin hepsini kullanabilecek bir kapasiteye sahibim. Farklı bir belediye başkanıyım. Bizim gibi ilçelerin böyle olması gerekir. Buralarda belediyecilik halkın içinde, her işten anlayabilenlerin işidir. Sabah 09.00'da gelip akşam 17.00'de ayrılan, hafta sonu ortada görünmeyen insanların işi değildir. Belediye başkanı, her an insanların içinde, kapısı sonuna kadar açık, her insanı dinleyebilen, halka sormadan hiçbir şey yapmayandır. Bunlar benim ilkelerimdir. Bütün bunları yaptığınız zaman insanların gönlünü kazanırsınız."