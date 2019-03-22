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Her İstanbullu’nun bir dikili ağacı olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın hayalleri zorlayan 'Yeşil Ağ' projesi ile yeşil, İstanbullu’nun hayatının bir parçası olacak.

Her İstanbullu’nun bir dikili ağacı olacak

İSTANBUL, (DHA)- Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın hayalleri zorlayan 'Yeşil Ağ' projesi ile yeşil, İstanbullu’nun hayatının bir parçası olacak. Her İstanbullu’nun kendi adına en az bir ağacı olacak. Herkes kendi ağacının gelişimini internetten takip edebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bu kez de ‘Dünyada bir dikili ağacım olsun' diyen İstanbullular için bir proje geliştirdi. 15 milyon İstanbullu ya kendi ya da sevdiklerinin adıyla bir ağaç dikme imkânı bulacak. İstanbul yeni dikilecek bu ağaçlarla yeni kent ormanlarına sahip olacak. Her isim için o ağaç kodlanacak. Herkes kendi ağacının gelişimini online olarak takip edebilecek.

"KAMPANYA YAPILACAK"

Her İstanbullunun ağacı olması için eğitim, kamu kurumlarında, STK’larda, üniversitelerde ve muhtarlıklarda kampanyalar düzenlenecek, dikim festivalleri yapılacak. Dikilen ağaçlar ‘Coğrafi Bilgi Sistemi’ kodlanacak ve diken İstanbullunun ismiyle kayıt edilecek. Bu uygulama ile ilgili bir aplikasyon yapılacak ve veri tabanı İstanbullular ile paylaşılacak.

AİLE FİDANLILARI

Proje kapsamında ‘Aile Fidanlıları’ kurulabilecek ve bu yolla nesilden nesile aktarılabilecek. Doğa ile iç içe olmak isteyenler de bu projede aktif olarak görev alabilecek.

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