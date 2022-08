Her kadında görülebilir! Gaz şişkinliği sandı ama 15 kilogramlık kist çıktı

Karında yaşanan şişkinlikler toplumda sıklıkla görülüyor. 2 çocuk annesi olan 43 yaşındaki Fatma Yıldız da bu geçmeyen şişkinliklerden şikayetçiydi. Karnındaki şişkinlik için doktora giden Fatma Yıldız, yapılan kontroller sonucunda yaklaşık 15 kilogramlık yumurta kisti olduğunu öğrendi. Yıldız, Doç. Dr. Esra Nur Tola tarafından yapılan ameliyatla 15 kilogramlık yumurta kistinden kurtuldu.

“İLK BAŞLARDA AĞRIM YOKTU”

İstanbul’da yaşayan 43 yaşındaki Doç. Dr. Esra Nur Tola tarafından yapılan ameliyatla yaklaşık 15 kilogramlık yumurta kistinden kurtuldu. Bu yılın başında aniden karnı şişmeye başlayan Yıldız, hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde karnında kist olduğunu öğrenen Fatma Yıldız, “İlk başlarda ağrım yoktu, sadece karnımda şişlik vardı. Ama karnım büyümeye başladıkça ağrılarım olmaya başladı. Günlük hayatımda eğilmekte, kalkmakta, yatmakta, sağa sola dönmekte büyük zorluk çekiyordum. İlk doktora gittiğimde gaz şişkinliği olduğunu ve 1,5 ay sonra kontrole gelmemi söyledi. Kontrole gittiğimde karnımdaki şişkinliğin gaz değil kist kaynaklı olduğunu öğrendim. Esra hocamıza başvurduğumda ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatım güzel geçti. Ameliyat sonrasında toparlanma sürecim de çok rahattı. Yaklaşık 15 kiloluk bir yükten kurtulduktan sonra günlük hayatımda istediğim gibi hareket edebildiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

“ HER 100 KADINDAN 20’Sİ RİSK ALTINDA”

Fatma Yıldız’ı 15 kiloluk kistten kurtaran Doç. Dr. Esra Nur Tola, yumurtalık kitlelerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Kadınlarda her yaşta yumurtalık kaynaklı kitleler görülebilir. Menopoza girmeden önce her 100 kadından 20’sinde, menopozdan sonra ise her 100 kadından 10’unda bu kitleler görülebilir. Yumurtalık kaynaklı kitlelerin genel anlamda yüzde 65’i iyi huylu, yüzde 35’i ise kötü huylu olabilir. Pratikte yumurtalık kitlesine sahip kadınlarda hastaneye başvurma sırasında en sık şikayet karında ağrı ve basınç hissidir. Yumurtalık kitleleri bazen hiçbir bulgu vermezler ve başka bir şikayetle hastaneye başvuran hastalarda yapılan görüntüleme yöntemleri sırasında (ultrason, MR, BT vb) tesadüfen saptanırlar.

HİÇ BELİRTİ VERMEDEN DEV BOYUTLARA ULAŞABİLİR

Adet ağrısı, cinsel ilişki sırasında ağrı, anormal adet kanamaları da yumurtalık kitlelerinin neden olabileceği diğer şikayetlerdir. Yumurtalık kitleleri bazen dev boyutlara ulaşabilir ve karında doluluk ve bası hissi ile bulgu verirler. Özellikle kilolu kadınlar bu kitleler çok büyük boyuta ulaşmadan farkına varmazlar. Kitlenin basısına bağlı mide bağırsak ile ilgili bulantı, kusma, kabızlık, şişkinlik gibi şikayetler veya idrar ile ilgili bulgular görülebilir. Özellikle müsinöz vasıfta yumurtalık kitleleri çok büyük boyutlara ulaşabilir. 30-40 kilolara ulaşan yumurtalık kaynaklı müsinöz kitleler rapor edilmiştir. Yumurtalıkta saptanan 100 tümörden yaklaşık 15 tanesi müsinöz tiptedir. Bu kitlelerin dev boyutlara ulaşması insanı korkutsa da genelde iyi huylu tipte görülürler. Yumurtalık kitleleri kadınlarda hiç bulgu vermeden dev boyutlara ulaşabilirler. Bunların altından yumurtalık kanseri çıkabilir. Bu yüzden yıllık jinekolojik kontroller çok önemlidir.”