Her kadının hayatını değiştirecek makyaj hileleri! (Özel beceriler veya pahalı araçlar gerekmiyor)

Göbek kontürleme

İnce ve düz bir karın oluşturmak için görseldeki gibi farklı renkleri uygulayın. Ve bir sünger yardımıyla renkleri yedirin.

Gözlerdeki sulanmayı önleme

Göz makyajı uygulamadan önce bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bir havlu veya bezi ılık suyla ıslatın, gözünüzün üzerine koyun ve bölgeye hafifçe masaj yapın. Sadece bir dakikanızı alacak bu uygulama sayesinde göz makyajınızın akmasını önleyeceksiniz.

Kaşlara yumuşak bir görünüm

Düz bir çizgi oluşturmak için cımbız kullanabilirsiniz. Cımbızın ucuna kaş jeli veya kalem sürün ve kaşınız boyunca uygulayın.

Dudaklar için bebek yağı

Dudaklarınıza yumuşaklık kazandırmak için 1/2 yemek kaşığı şeker ve 1 çorba kaşığı bebe yağını karıştırın. Birkaç damla limon suyu veya 1 tatlı kaşığı vazelin ekleyin. Karışımı parmağınızla dudaklarınıza uygulayın ve ovalayın. Macunu yıkadıktan sonra dudak kremi kullanın.

Dişlere ruj bulaşmaması için

Dişlerinize ruj bulaştırmamak için dudaklarınızla O şekli oluşturun, parmağınızı ağzınıza koyun fazla olan rujun parmağınızda kaldığını göreceksiniz.