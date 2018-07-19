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Her kadının hayatını değiştirecek makyaj hileleri! (Özel beceriler veya pahalı araçlar gerekmiyor)

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.07.2018 15:17 | Son Güncelleme

Bir insanın niçin iyi görünmek istediğini ve ayna önünde geçirilen sayısız saatin neden zaman kaybı olmadığını anlamak oldukça kolay olmalı. Makyaj, kişiliğinize en uygun farklı görünümleri ve stilleri denemek için harika bir yol. Makyaj kadınlar için, özellikle iyi hissetmedikleri ya da daha güzel görünmek istedikleri günlerde en büyük kurtarıcı. Sizin için görünümünüzü daha iyi hissettirecek bazı ipuçları topladık. İşte küçük hileler...

Her kadının hayatını değiştirecek makyaj hileleri! (Özel beceriler veya pahalı araçlar gerekmiyor)

Göbek kontürleme

1

İnce ve düz bir karın oluşturmak için görseldeki gibi farklı renkleri uygulayın. Ve bir sünger yardımıyla renkleri yedirin.

Gözlerdeki sulanmayı önleme

????WATERY EYES? ????. . . My loves Today I want to share with you this easy tip to prevent your eyes to water when you are applying eyeshadow, mascara or eyelashes. ???? You need warm water with a cloth leave and massage your eyes for 1 minute. For better result I include @dermalogica Tranquility Eye Pillow to RELAX ????❤️. . . Mis amores hoy quiero compartir estén Tip súper fácil para evitar que lloren nuestros ojos cuando aplicas las sombras, pestañina o pestañas y no dañar todo nuestro Maquillaje !!! ????????. Necesitan un pañito con agua caliente y dejar reposar en sus ojos , masajeando por un minuto ! ????. Decidí incluir mi almohada para ojos de @dermalogica para relajarme ????????. . . . #makeupaddict #lipgloss #eyeliner #makeupfanatic1 #makeuplove #makeupforever #makeupbyme #makeupmafia #instamakeupartist #makeuplook #hudabeauty #makeupgeek #makeuomurah #laurag_143 #monakattan #hairmakeupdiary #makeupartistworldwide #diymakeup #wateryeyes

C a r o ♥ L o s a d a (@caro_losada)'in paylaştığı bir gönderi ()

Göz makyajı uygulamadan önce bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bir havlu veya bezi ılık suyla ıslatın, gözünüzün üzerine koyun ve bölgeye hafifçe masaj yapın. Sadece bir dakikanızı alacak bu uygulama sayesinde göz makyajınızın akmasını önleyeceksiniz.

Kaşlara yumuşak bir görünüm

Düz bir çizgi oluşturmak için cımbız kullanabilirsiniz. Cımbızın ucuna kaş jeli veya kalem sürün ve kaşınız boyunca uygulayın.

Dudaklar için bebek yağı

2

Dudaklarınıza yumuşaklık kazandırmak için 1/2 yemek kaşığı şeker ve 1 çorba kaşığı bebe yağını karıştırın. Birkaç damla limon suyu veya 1 tatlı kaşığı vazelin ekleyin. Karışımı parmağınızla dudaklarınıza uygulayın ve ovalayın. Macunu yıkadıktan sonra dudak kremi kullanın.

Dişlere ruj bulaşmaması için

3

Dişlerinize ruj bulaştırmamak için dudaklarınızla O şekli oluşturun, parmağınızı ağzınıza koyun fazla olan rujun parmağınızda kaldığını göreceksiniz.

Gözlerinizin altına kapatıcı uygulamak

4

Gözün iç ve dış köşelerinden yanakların üst kısmına doğru çizgiler çizin. Bunun üçgen gibi göründüğünden emin olduktan sonra kapatıcıyı üçgenin içine uygulayın ve yedirin.

Fardan ruj

5

Bazen göz farınızla rujunuzun aynı renk olmasını isteyebilirsiniz. Ancak kusursuz tonu bulmak oldukça zor olabilir. Bunun için renksiz bir dudak kremini cam bir kaba koyun üzerine biraz göz farı ekleyin. Yaklaşık 2 dakika mikrodalgada tutun. Sonra karıştırın ve boş bir ruj kabına dökün. Ruj soğuyana kadar bekleyin. İşte aynı tonlarda mükemmel ruj ve far rengi.

Göz kalemini kusursuz kullanmak için

6

Kuru göz kalemi kullanmanın zor olduğunu biliyoruz. Bu durumda, bir saç kurutma makinesi alabilir kaleminizi ısıtabilirsiniz. Şimdi herhangi bir sorun olmadan kullanabilirsiniz.

Kalemle kusursuz göz kanadı oluşturmak

✏️️✏️️✏️️ (ps pencil leads are not made of lead, they are made of graphite.) ______________________ I hate it when my fav eyeliner pen starts to dry out at the tip (loosing its sharp shape too) and you can't create that same fleeky eyeliner anymore ???? In a rush I randomly did this trick the other day and it actually works really well ???????????????????? ______________________ Products featured: @lorealmakeup superliner superstar black eyeliner pen. . @hudabeauty @shophudabeauty lashes in Samantha. ______________________ Disclaimer: please do be careful and try not to poke your eyes out ???????? also pencil lead is not really made out of lead but graphite which is considered very minimally toxic and that's only if you ingest it or if it is punctured through your skin. In here the pencil is a mere medium to achieve the wing of the eye, the product on your skin will still only be the liquid eyeliner. _____________________ Song: Bandook meri Laila - A gentleman _____________________ #eyeliner #fleek #eyelinertutorial #tutorial #hudabeauty #trick #hack #liner #makeuptutorial #linerandbrows

Rubiya Thapa (Rubii) (@rubiitofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

Herhangi bir zorluk çekmeden pürüzsüz göz kanatlarını çizmek için sıradan bir kalem kullanabilirsiniz. Kolunuza bir miktar eyeliner uygulayın ve kurşun kaleminizi bu renge bulayın. Kalemi gözünüzün kenarına koyun ve dikkatlice bir kanat çizin.

Daha büyük gözler için beyaz eyeliner

7

Siyah eyelinerın gözlerimizi daha küçük gösterdiği bilinen bir gerçektir. Karşı bir etki oluşturmak için beyaz bir kalem kullanabilirsiniz. Beyaz kalemi iç göz kapağına uygulayın gözleriniz daha büyük görünecektir.

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