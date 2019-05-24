Her kadının işine yarayacak püf noktaları

SÜTYEN KAYIŞLARINIZI ATAŞLA GİZLEYİN

Omuzları açık bir elbise ya da bluz giyecekseniz ancak askısız bir sütyeniniz de yoksa hemen yeni bir sütyen almaya kalkmayın. Bir ataş alın, bir şeridi bir ucuna, diğerini diğer ucuna yerleştirin. Bu kolay ipucuyla, herhangi bir sütyeni saniyeler içinde istenilen şeye dönüştürebilirsiniz.

İÇ ÇAMAŞIRINIZIN GÖZÜKMESİNİ ENGELLEYİN

Külot çizgileri mükemmel kıyafeti bile mahvedebilir. Pürüzsüz bir görünüm elde etmek için, yalnızca iç çamaşırın görünmesini engelleyen değil, aynı zamanda kalçanızı da ortaya çıkaran özel olarak tasarlanmış bir korse kullanabilirsiniz.

PAMUKLANAN KIYAFETLERİNİZİ TIRAŞ EDİN

Eski süveterinizin yepyeni görünmesini sağlamak için bir tıraş bıçağı alın ve tüm tüyleri gidermek için kazağınızı hafifçe tıtaşlayın. Ancak dikkatli olun aksi halde kıyafetinizi parçalayabilirsiniz.

AYAKKABI KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN

Ayakkabı kokusu ile sürekli mücadele ediyorsanız, bu numara hızlı bir çözüm olabilir. Karbonatı alın küçük bir beze sarın ve gece boyunca ayakkabınıza koyun. Ayrıca ayakkabınızın içine az miktarda karbonat serpebilirsiniz. Ancak deri ve süet ayakkabılarınızda kullanmayın. Aksi takdirde ayakkabılar kırılgan hale gelebilir.