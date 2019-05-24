Her kadının işine yarayacak püf noktaları

SÜTYEN KAYIŞLARINIZI ATAŞLA GİZLEYİN
Omuzları açık bir elbise ya da bluz giyecekseniz ancak askısız bir sütyeniniz de yoksa hemen yeni bir sütyen almaya kalkmayın. Bir ataş alın, bir şeridi bir ucuna, diğerini diğer ucuna yerleştirin. Bu kolay ipucuyla, herhangi bir sütyeni saniyeler içinde istenilen şeye dönüştürebilirsiniz.
İÇ ÇAMAŞIRINIZIN GÖZÜKMESİNİ ENGELLEYİN
Külot çizgileri mükemmel kıyafeti bile mahvedebilir. Pürüzsüz bir görünüm elde etmek için, yalnızca iç çamaşırın görünmesini engelleyen değil, aynı zamanda kalçanızı da ortaya çıkaran özel olarak tasarlanmış bir korse kullanabilirsiniz.
PAMUKLANAN KIYAFETLERİNİZİ TIRAŞ EDİN
Eski süveterinizin yepyeni görünmesini sağlamak için bir tıraş bıçağı alın ve tüm tüyleri gidermek için kazağınızı hafifçe tıtaşlayın. Ancak dikkatli olun aksi halde kıyafetinizi parçalayabilirsiniz.
AYAKKABI KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN
Ayakkabı kokusu ile sürekli mücadele ediyorsanız, bu numara hızlı bir çözüm olabilir. Karbonatı alın küçük bir beze sarın ve gece boyunca ayakkabınıza koyun. Ayrıca ayakkabınızın içine az miktarda karbonat serpebilirsiniz. Ancak deri ve süet ayakkabılarınızda kullanmayın. Aksi takdirde ayakkabılar kırılgan hale gelebilir.
KOLYELERİNİZİN KARIŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN
Kolyelerinizi açmak çok stresli ve zaman alıcı olabilir. Ancak bu basit çözüm özellikle seyahat halindeyken işinize yarayabilir. Yapmanız gereken tek şey plastik bir pipeti kolyenizin bir tarafına geçirmek.
YAPIŞAN SAKIZI ÇIKARMAK İÇİN
Sakızın mükemmel kıyafetinizi mahvetmesine izin vermeyin! Sadece bir buz küpü alın, sakızı soğutun ve ardından bir tereyağı bıçağıyla hafifçe kaldırın. Bu numara mükemmel çalışıyor çünkü sakız sıcaklık değişimlerine hızla yanıt veriyor. İşleri daha da kötüleştireceği için kazımaya veya soymaya çalışmamanız gerektiğini unutmayın!
GÜMÜŞ TAKILARINIZI KETÇAPLA TEMİZLEYİN
Kulağa çılgınca gelebileceğini biliyoruz, ama bu gerçekten işe yarıyor. Bir miktar ketçabı bir bez üzerine sıkın gümüş mücevherinize sürün ve ovalayın. Takılarınızın hiç olmadığı kadar parladığını göreceksiniz.
SÜTYENİ SABİT TUTMAK İÇİN
Çift taraflı bant, sütyeninizin sabit durmasını sağlayacaktır. Sırtınızdaki sutyen askısına bir bant parçası yerleştirin ve çamaşırlarınızı kayışın üzerine bastırın.
AYAKKABIYI AÇMAK İÇİN
Sıkı ayakkabılarınızı açmak için yapmanız gereken tek şey kilitli torbaları suyla doldurmak. Bu çantaları ayakkabılarınıza koyun, dondurucuya koyun ve suyun tamamen donmasını bekleyin. Şimdi uygunluğu kontrol etmek için ayakkabıları giyin ve gerekirse işlemi tekrarlayın.
Kaynak: Brightside
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