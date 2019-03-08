Her kadının kendini bulacağı 11 eğlenceli çizim! Hangimizin başına gelmiyor ki?

Erkekler ve kadınlar hiçbir zaman aynı sayfada yer almaz gibi görünüyor. Erkekler futbol maçı için heyecanlanırken kadınlar bunu anlayamayabiliyor aynı şekilde bir kadın başkasının üstünde aynı elbiseyi gördüğünde sinirlebiliyor bu da erkekler tarafından tuhaf bulunuyor. Aslında, hepimiz kendi dünyamızda yaşıyoruz başkaları için anlamlı olmayacak şeyler bizim için önemli olabiliyor. Sizi kadın alemine dair bilgi vereceğine inandığımız eğlenceli illüstrasyonları incelemeye davet ediyoruz.
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Her kadının bu eğlenceli illüstrasyonları anlayacağından eminiz.
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