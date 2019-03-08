KADIN

Her kadının kendini bulacağı 11 eğlenceli çizim! Hangimizin başına gelmiyor ki?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Erkekler ve kadınlar hiçbir zaman aynı sayfada yer almaz gibi görünüyor. Erkekler futbol maçı için heyecanlanırken kadınlar bunu anlayamayabiliyor aynı şekilde bir kadın başkasının üstünde aynı elbiseyi gördüğünde sinirlebiliyor bu da erkekler tarafından tuhaf bulunuyor. Aslında, hepimiz kendi dünyamızda yaşıyoruz başkaları için anlamlı olmayacak şeyler bizim için önemli olabiliyor. Sizi kadın alemine dair bilgi vereceğine inandığımız eğlenceli illüstrasyonları incelemeye davet ediyoruz.

Her kadının kendini bulacağı 11 eğlenceli çizim! Hangimizin başına gelmiyor ki?

Her kadının bu eğlenceli illüstrasyonları anlayacağından eminiz.

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