İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir yerel seçime gidiyoruz ama bu seçim bazı nitelikleri itibariyle yerel seçim olmanın çok üstünde özellikler taşıyor. Bu seçimde de milletimiz sandıklarda AK Parti'yi açık ara birinci parti çıkararak, istikametini ve yönünü bir kez daha tayin edecektir. Ancak hiçbir seçim çantada keklik değildir, masa başında kazanılmaz. Çalışmadan, gayret etmeden sonuç almamız mümkün değildir. Takatimizin son noktasına kadar gayret göstermek zorundayız. Her kapıyı çalacağız, her sokağa gireceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Esenler Kültür Merkez'inde düzenlenen "İstanbul Ordulular Buluşması" programında konuştu.

Bir seçim arifesinde olunduğunu hatırlatan Kurtulmuş, İstanbul'daki Orduluların, güçlü bir şeklide seçim kampanyasına destek olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler'in başarılı olacağını, Ordu'da büyük bir çoğunlukla seçileceğini ve şehre önemli hizmetler yapacağını vurgulayan Kurtulmuş, AK Parti iktidarları boyunca Ordu'ya birçok hizmet götürüldüğünü kaydetti.