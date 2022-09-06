Her karesi bir mesaj! Avrupa'ya doğalgazı kesen Rusya'dan sosyal medyayı sarsan 'kış' videosu

Avrupa'da büyük bir pazara sahip olan enerji devi Gazprom Kuzey Akım-1 boru hattını cumartesi günü süresiz olarak kapatıldığını duyurmuştu. Şirket tarafından pazartesi yayımlanan videoda adeta Avrupa'nın önümüzdeki kış Rusya'dan ithal edilen doğal gaz olmadan nasıl donabileceği gösterildi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Şirket boru hattından akışın durdurulmasının gerekçesinin bir 'intikam stratejisini' olmadığını, sızıntıdan kaynaklandığını öne sürmüştü.

Şirketin yayımladığı videoda ise hayli duygusal bir ezgi ve vokal eşliğinde Kuzey Akım boru hattından görüntüler ve karla kaplı Avrupa manzaraları yer alıyor.

Her karesi bir mesaj niteliği taşıyan video sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli platformlarda paylaşılarak çok sayıda görüntülenme ve beğeni aldı.

RUSYA'DAN AVRUPA'YA GAZ SEVKİYATINDA KESİNTİ

AA'da yer alan habere göre, Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım'da önceden planlanmış bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından Yamal-Avrupa hattı üzerinden de sevkiyat tümüyle durdurulurken Ukrayna üzerinden sevkiyat da yaklaşık yarı yarıya azalmıştı.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

