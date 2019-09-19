Keşmir'in Yeni Delhi'den gelebilicek birçok faydadan mahrum kaldığını kaydeden Modi, "Bu engel şimdi ortadan kalktı. Şimdi doğrudan Delhi'den fayda sağlayacaklar." dedi.

Cammu Keşmir kararlarının sadece hükümet tarafından verilmediğinin altını çizen Modi, bu adımların 1,3 milyar Hint'in duygularının göz önünde bulundurularak atıldığını söyledi.

Başbakan Modi, toplumun her kesiminin birleşerek yeni bir Keşmir inşa etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her zaman biliyorduk, Keşmir bizimdir." diye konuştu.

Modi, hükümetteki ilk 100 gününü değerlendirerek, "Her Keşmirliyi kucaklamalıyız ve vadide yeni bir cennet yaratmalıyız. Milletimize, Cammu Keşmir ve Ladakh problemlerini çözeceğimize dair söz verdik." ifadesini kullandı.

Hint yerel basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Modi lideri olduğu Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Nashik kentinde düzenlenen mitinginde, Cammu Keşmir'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Modi, Cammu Keşmir kararının, bölge halkının özlem ve hayallerini gerçekleştirme aracı olacağını ifade ederek, "Bir kez daha Keşmir'in dünya üzerinde bir cennet olmasını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiği iddiası

Öte yandan Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir yönetiminden yapılan açıklamada, eyaletteki kısıtlamaların yüzde 93 oranında kaldırıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Srinagar'da 12 ve diğer bölgelerde 5 polis noktası dışında eyaletin dışarıdan gelenlere ve gazetecilere açık olduğu belirtilerek, "5 Ağustos'tan bu yana 165'i Srinagar'da olmak üzere kamu düzenini ihlal eden 192 olay rapor edildi." ifadelerine yer verildi.

Çıkan olaylarda 50'den fazlası güvenlik personeli olmak üzere en az 100 kişinin yaralandığı bildirilirken, Cammu Keşmir ve Ladakh'ın çoğu bölgesinde hareket kısıtlamalarının kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

- 5 binin üzerinde kişi gözaltında

Cammu Keşmir yönetimi kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığını iddia etse de Keşmirli insan hakları grupları ise Modi hükümetinin Cammu Keşmir'deki güvenlik gücü sayısını 700 binin üzerine çıkardığını belirtiyor.