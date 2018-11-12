İSTANBUL (AA) - Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 21. yüzyılda zaman kavramının çok daha önemli hale geldiğini işaret ederek, "İnsanlar koşturmaca ve hayat mücadelesi içinde olduğu için kütüphanelere gitme imkanı bulamıyor. İnsanların kütüphaneye ulaşmasını kolaylaştırmak için her yere kütüphane koyma fikri, belediyemizin yaptığı çok güzel bir çalışmadır." dedi.
Göç, Kağıthane Belediyesi'nce kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve her ortamda kitapların okunabilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Her Kitap Bir Hazine Her Mekana Bir Kütüphane" etkinliği kapsamında, ilçede bir dükkanda gazetecilere açıklama yaptı.
21. yüzyılda yaşayan insanlar için zamanın önemli olduğuna dikkati çeken Göç, "İnsanlar koşturmaca ve hayat mücadelesi içinde olduğu için kütüphanelere gitme imkanı bulamıyor. İnsanların kütüphaneye ulaşmasını kolaylaştırmak için her yere kütüphane koyma fikri, belediyemizin yaptığı çok güzel bir çalışmadır." şeklinde konuştu.
Göç, projenin önemini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Belediyemiz, 'Her Kitap Bir Hazine Her Mekana Bir Kütüphane' projesiyle, kütüphaneleri vatandaşımızın ayağına getirmiştir. Kütüphanemiz hem Kağıthane'nin simgesi olan laleyi içinde barındırıyor hem de Türk ve dünya klasiklerinden ve Kağıthane'nin sosyal hayatıyla ilgili pek çok özel bilgilerden oluşan yayınlardan oluşuyor. Bu güzel ve anlamlı çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
- "Kitaplık oluşturmanın, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz"
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da ilçede çalışan yaklaşık bin esnafın dükkanına kütüphane ve kitapların hediye edildiğini aktararak, "İlçe esnafımız çalışıp işlerini yaparken, çokça vakit geçirdikleri mekanlarda, Kağıthane ile ilgili bilgilerin de yer aldığı kütüphaneler oluşturmak istedik." diye konuştu.
Proje kapsamında dernek, dükkan ve okullara kitaplık koyulduğunu ifade eden Kılıç, böylece vatandaşların hem araştırma yapmasını hem de kitap okuma alışkanlığını edinmek için okumayı kolaylaştırmak ve teşvik etmek istediklerini anlattı.
Kılıç, şunları kaydetti:
"Kağıthane ilçemizde yer alan okullarımızda, derneklerimizde, sivil toplum kuruluşlarında ve berberlerimizin her birinde birer kütüphanemiz bulunacak. Biz, vatandaşlarımıza kitapları ulaştırmanın, her yerde bir kitaplık oluşturmanın önemli ve çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte de bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz."
Berber dükkanına kütüphane kurulan Cemal İskender ise projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Müşterilerimiz dükkana geldiği zaman oturuyor ve zamanını telefonda geçiriyorlardı. Şimdi müşterilerimiz en azından oturup kitap okuyabilecekler." dedi.
Konuşmaların ardından Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve beraberindeki heyet, Kağıthane'de berber dükkanı işleten esnaf Cemal İskender'in dükkanında çay içip sohbet etti.
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