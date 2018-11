İSTANBUL (AA) - Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, 21. yüzyılda zaman kavramının çok daha önemli hale geldiğini işaret ederek, "İnsanlar koşturmaca ve hayat mücadelesi içinde olduğu için kütüphanelere gitme imkanı bulamıyor. İnsanların kütüphaneye ulaşmasını kolaylaştırmak için her yere kütüphane koyma fikri, belediyemizin yaptığı çok güzel bir çalışmadır." dedi.

Göç, Kağıthane Belediyesi'nce kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması ve her ortamda kitapların okunabilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Her Kitap Bir Hazine Her Mekana Bir Kütüphane" etkinliği kapsamında, ilçede bir dükkanda gazetecilere açıklama yaptı.

Göç, projenin önemini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: