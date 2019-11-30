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"Her Kitap Yeni Bir Hayat" ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:21 | Son Güncelleme

Her Kitap Yeni Bir Hayat yarışmasında İstanbul'da eğitim gören 4 bin 600 imam hatip öğrencisi birlikte kitap okudu

İSTANBUL- (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrenciler arasında düzenlediği "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 2017 yılından beri düzenlediği "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasının ödül töreni öğrenci ve ailelerinin yanı sıra okul yöneticilerinin katılımıyla ÖNDER İmam Hatipliler Derneği genel merkez binasında yapıldı.

Gençlerde kitap okuma alışkanlığının ve sevgisinin gelişmesini sağlamak, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla yönelik proje, bu yıl üçüncü kez düzenlendi. İstanbul genelindeki imam hatip lisesi öğrencilerinin katıldığı projeye, 121 imam hatip lisesinden 4 bin 600 öğrenci yarışmaya katılım gösterdi.

Her Kitap Yeni Bir Hayat isimli projeye ve yarışmaya katılan öğrenciler, Çağa İz Bırakan Önderler Serisinden Aliya İzzetbegoviç, Mehmet Akif Ersoy, Ömer Muhtar, Malcolm X ve Muhammed İkbal'ın hayatını anlatan kitaplarını okudu. Öğrenciler bu kitaplarla ilgili sınava girdi. 5 kitapla ilgili kendilerine yöneltilen toplam 100 soruluk testi cevaplandıran öğrencilerden en yüksek puanı alan 30'una hediyeleri takdim edildi.

"Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışması için düzenlenen sınavda en yüksek puanı alarak dereceye giren 30 öğrenciden ilk 10’a giren öğrencilere notebook, diğerlerine ise fotoğraf makinesi ve tablet bilgisayar hediye edildi.

ÖNDER Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, "Her kitap yeni bir hayat projesi bizim için çok önemli. Gençlerin artık kitaptan koptuğu bir dönemde yeniden kitapla buluşan ve hayatının bir parçası haline getiren siz kıymetli genç kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Tayfur Esen de kitabın aslında bir araç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Maksat hakka ve hakikate ulaşmak için bir rehberdir. Her kitap bir hayattır ancak hiçbir kitap yarışma kitabı değildir. Tek bir amacı vardır kitapların sizi, size buldurmak ve yeni ufuklar açtırmak. Allah Kur’anın sonunda bitti demiyor, hala bize oku diyor. Bu nedenle Kur'an'ın dışındaki kitaplara şüphe duyabilirsiniz, eleştirebilirsiniz oysa Kur'an bizler Allah'ın sunduğu bir şifadır. O halde Kur'an ve izindeki kitaplar bize yol göstericidir. Ümit ediyorum bu yarışma kitapları dışında da kitap okuyan bir topluluk oluruz. Yarışmalar öğrencilerimizi moral ve motivasyon verici bir içeriğe sahiptir ancak okumamızı bekleyen çok değerli kitaplar var umarım gençlerimiz okumayı asla ihmal etmezler."

Öğrenci aileleri ve okul yöneticilerinin ilgi gösterdiği tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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