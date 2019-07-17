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"Her kliniğe bir eczacı uygulaması getirilmeli"

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Mustafa Aslan: - "Her kliniğe bir eczacı uygulaması getirilmeli, ilaç sanayisinde eczacı istihdamı artırılmalı ve eczacı çalıştırılma zorunluluğu getirilmelidir" - "Yardımcı eczacılığın görev tanımı ayrıntılı şekilde kılavuzda yer almalıdır. İşveren eczacı yardımcı eczacılık konusunda bilgilendirilmeli, devlet desteği verilerek maddi anlamda kolaylık sağlanmalıdır. Yardımcı eczacıya da görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmelidir"

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Mustafa Aslan, "Her kliniğe bir eczacı uygulaması getirilmeli, ilaç sanayisinde eczacı istihdamı artırılmalı ve eczacı çalıştırılma zorunluluğu getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Aslan, yazılı açıklamasında, yardımcı eczacılık uygulamasının meslek hayatına adım atacak yeni mezun eczacılar kadar yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu olanları da zor durumda bıraktığını, bu nedenle uygulamaya ilişkin tedbir alınması gerektiğini belirtti.

Ankara Eczacı Odasınca yardımcı eczacılık uygulaması sırasında hem işveren eczacılar hem de yeni mezun eczacıların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bir değerlendirme toplantısı yapıldığını aktaran Aslan, ele alınan konuların rapor haline getirildiğini ve yetkili sağlık otoritelerine iletildiğini kaydetti.

Aslan, yayımlanan usul ve esaslarda yardımcı eczacının görev tanımının açık şekilde belirlenmediğine, bu belirsizlik nedeniyle işveren konumundaki eczacıların yardımcı eczacıların görev ve sorumluluklarını tam olarak bilemediğine dikkati çekerek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu da eczane temizliği, reçete kontrolü, reçete karşılama, hastalarla iletişim, kalfalarla iletişim gibi konularda eczacı ve yardımcı eczacı arasında bazı problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Yardımcı eczacıların eczane içerisindeki görev ve sorumluluklarını bilmemesi, eczacılarımızın diğer personeli (kalfa, tekniker) ile aralarında otorite problemi yaşamasına neden olmaktadır. Yardımcı eczacılık statüsünün halk nezdinde bilinmemesi, bu görevde çalışan meslektaşlarımızın eczacı kimliğine zarar vermekte, 'yardımcı' tanımlaması hastaların gözünde eczacıyı tekniker ve kalfalar ile aynı statüye sokmaktadır."

Aslan, beş yıllık bir eğitim süreci sonrası eczacı diploması olan kişilerin istihdamını kolaylaştırmak için "yardımcı eczacı" statüsünde değerlendirilmesinin eczacıları manevi anlamda olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yardımcı eczacılık uygulamasının zorunlu olmaktan çıkarılarak gönüllülük esasına dayalı ve çeşitli desteklerle özendirici hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Aslan, "Yardımcı eczacılığın görev tanımı ayrıntılı şekilde kılavuzda yer almalıdır. İşveren eczacı yardımcı eczacılık konusunda bilgilendirilmeli, devlet desteği verilerek maddi anlamda kolaylık sağlanmalıdır. Yardımcı eczacıya da görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, istihdam probleminin sadece serbest eczanelerin sırtına yüklenmesinin doğru olmadığını belirterek, "Her kliniğe bir eczacı uygulaması getirilmeli, ilaç sanayisinde eczacı istihdamı artırılmalı ve eczacı çalıştırılma zorunluluğu getirilmelidir." ifadesini kullandı.

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Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Mustafa Aslan

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