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Her köşeye sağlıklı su

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Dünya Su Günü dolayısıyla Orhangazi Parkı’nda kurulan BUSKİ standını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayat kaynağı suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları uyardı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Su Günü dolayısıyla BUSKİ tarafından Orhangazi Parkı’na kurulan standı ziyaret etti.

Her köşeye sağlıklı su

Dünya Su Günü dolayısıyla Orhangazi Parkı’nda kurulan BUSKİ standını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayat kaynağı suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları uyardı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Su Günü dolayısıyla BUSKİ tarafından Orhangazi Parkı’na kurulan standı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da eşlik ettiği ziyarette, vatandaşlara su ve tasarrufla ilgili broşürler dağıttı. Birleşmiş Milletler kararıyla 22 Mart’ın 1992 yılında Dünya Su Günü olarak ilân edildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Biz de bugün suyun önemini ve tasarruflu kullanılması hakkında uyarılarda bulunmak maksadıyla BUSKİ marifetiyle böyle bir stant açtık” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak BUSKİ aracılığıyla 17 ilçe 1058 mahallede 11 bin 500 kilometre alanın tamamına sağlıklı içme suyu ulaştırılması için milyon dolarlık yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, “Gerek sağlıklı içme suyu ulaştırılması, gerekse kanalizasyon, arıtma tesisi, yağmur suyu hatları ve sulama suyu temini ile ilgili yatırımlarımız hızla devam ediyor. Biliyorsunuz su fiyatlarında indirimler yaptık. Yine yapacağız. Temenni ve ümidimiz hayat kaynağımız olan suyun tasarruflu kullanılması noktasında bir şuur oluşturmak. Çünkü yakın gelecekte suyun bulunmasının çok daha zor olacağı, hatta su savaşları yapılacağı araştırmalarla ortada. Bursa olarak Uludağ’ın eteklerinde olduğumuz için su konusunda şanlıyız. Ancak bütün halkımızla tasarruflu kullanım konusunda daha da hassasiyet bekliyoruz” dedi.

Her köşeye sağlıklı su

Her köşeye sağlıklı su

Her köşeye sağlıklı su

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