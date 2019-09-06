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"Her koşulda milletimizi ve anavatanımızı savunacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 20:05 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi: - "Keşmirli kardeşlerimizle daima dayanışma içerisinde olacağız, her koşulda milletimizi ve anavatanımızı savunacağız" - "Bugün biz Pakistan’ın barışsever bir ülke olduğunu uluslararası camiaya ilan ediyoruz"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Cammu Keşmir’in bir aydır kuşatma altında olduğunu belirterek, "Keşmirli kardeşlerimizle daima dayanışma içerisinde olacağız, her koşulda milletimizi ve anavatanımızı savunacağız." dedi.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde "6 Eylül Pakistan Savunma ve Keşmir Dayanışma Günü" kutlandı.

Büyükelçi Qazi’nin ev sahipliğinde, sefaretin bahçesinde "6 Eylül Pakistan Savunma ve Keşmir Dayanışma Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte Pakistanlı şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Bahçe duvarına, Pakistanlı şehit askerlerin posterlerinin yanı sıra "Pakistan Keşmir’in Tam Yanında Duruyor" ve “Hindistan Keşmirlileri Öldürmeyi Bırak” pankartları açıldı.

Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamada, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han’ın mesajları okundu.

Büyükelçi Qazi, burada yaptığı konuşmada, Pakistan Savunma Günü ile Keşmir Dayanışma Günü'nü beraber kutladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılarak bir kez daha Cammu Keşmir halkıyla dayanışma gösterildiğine dikkati çeken Qazi, bölgenin bir aydır kuşatma altında olduğunu belirtti.

Qazi, Cammu Keşmir’deki duruma yönelik uluslararası kamuoyunda karartma yaşandığını ileri sürerek, "Keşmirli kardeşlerimizle daima dayanışma içerisinde olacağız, her koşulda milletimizi ve anavatanımızı savunacağız." dedi.

6 Eylül'ün Pakistan ulusunun bir araya gelerek bağımsızlığını ve haysiyetini koruduğu gün olarak her yıl dünyaya gösterildiğini dile getiren Qazi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün biz Pakistan’ın barışsever bir ülke olduğunu uluslararası camiaya ilan ediyoruz. İşgal altındaki mazlumların haklarını savunmaktan çekinmeyeceğiz. Hak ve adalet için daima ayakta duracağız. Mücadelelerle her karşı karşıya kaldığımızda Türk halkı, Pakistan’ı destekliyor ve her çabanın en ön sırasında yer alıyor. Bu desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz."

Pakistan mutfağının lezzetlerinin de tadıldığı programa yabancı misyon şefleri, askeri temsilciler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Qazi misafirleriyle pankartlar önünde fotoğraf çektirdi.

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6 eylül "Keşmir Dayanışma Günü" Pakistan Savunma Günü Syrus Sajjad Qazi

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