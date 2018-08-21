Her Kurban Bayramı evlat acıları tazeleniyor

"Sanki oğlum dün katledilmiş gibi oluyorum. Hiç unutamıyoruz. Acımız dün nasılsa bugün de aynı. Ölene kadar da bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bayram geldiği zaman kendimizi yalnız hissediyoruz, acımız tazeleniyor sanki daha yeni şehit olmuş gibi oluyoruz. Canım sıkıldığında mezarına gelip oturuyorum, mezarını suluyorum ve oğlumla konuşuyorum. Ne hakkınız vardı bize bunu yapmaya? Ne başardınız, neyi elde ettiniz?"

Torunuyla her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret ettiğini dile getiren Gökgöz, şunları söyledi:

Her bayram acılarının tazelendiğini ifade eden Gökgöz, aradan 4 yıl geçmesine rağmen sanki bayramda oğlunun tekrar ziyaretine gelecekmiş gibi hissettiğini belirtti.

Öldürülen gençlerden Hasan Gökgöz'ün babası Mehmet Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bayramı daha çocuğundan ayrı geçirecekleri için kendilerini yalnız hissettiklerini söyledi.

Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken terör örgütü DEAŞ bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'de düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen gençlerin aileleri, bir bayramı daha buruk geçiriyor.

Çocuğunun fakirlere kurban eti dağıtmaya çıktığı zaman vahşice katledildiğini anımsatan Gökgöz, "Oğlum Allah rızası için kurban eti dağıtırken kendi kurban oldu. Ondan dolayı Allah bize sabır veriyor. Bize teselli veren de budur." ifadelerini kullandı.

- "PKK'nın gayesi kaos çıkarmaktır"

Gökgöz, 6-7 Ekim olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ederek, başka bir ailenin yüreğinin daha yanmamasını istediklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın amacının kaos çıkarmak olduğunu ifade eden Gökgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK, 1990'lı yıllardan bu yana kan döküyor, halen de kana doymadı. 'Ben Kürtlerin hakkını arıyorum' diye bir mesele yok. Amaçları sadece dış güçlere hizmet etmektir ama Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar. Yeter ki biz bir ve yekvücut olalım.

Biz bu ülkeyi kimseye teslim etmeyiz. Canımızı veririz ama ülkemizi vermeyiz."

- "Allah bu acıyı kimseye göstermesin"

Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak da her Kurban Bayramı'nda acılarının tazelendiğini belirtti.

Oğlunun katledilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini dile getiren Dakak, şöyle konuştu: