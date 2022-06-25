Her lokması zehir! Ne yediğinize dikkat edin: Kanser riskini tetikliyor olabilirsiniz

Kanser oluşumu ve kanseri tetikleyen unsurlar konusu karmaşıklığını koruyor. Bu karmaşıklık yüzünden binlerce araştırmaya rağmen kanser tedavisi net olarak bulunmuş değil. Her şeye rağmen kanser tedavisinde çok fazla ilerleme kaydedildi.

TUZLA KANSER İLİŞKİSİ!

Beslenme düzeninin kanser gelişimi ile ilişkisi karmaşık olsa da belirli bileşenlerin kanser gelişimini tetiklediği tespit edilmiştir. Bunlardan biri de tuzdur!

Aslında fark ettiğimizden daha fazla tuz tüketiyoruz. Tuz, yüksek tansiyonun yanı sıra mide kanseri riskini de artırmaktadır. Fazla tuz tüketildiğinde mide zarına zarar verebilir ve kansere dönüşebilecek lezyonlara neden olabilir.

Pek çok insan tuzsuz yediğini iddia ederek düşük risk altında olduğuna inanır. Bu aslında bir hatadır. Çünkü vücuda giren tuz, sadece sofrada yemeklerinize eklediğiniz tuz değildir. Yediğiniz her besinin içinde tuz vardır. Satın aldığınız ürünlerde ambalajın üzerinde tuz miktarını kontrol etmeniz çok önemlidir.

Saklı tuz madenleri hazır yemekler ve işlenmiş gıdalar en çok gözden kaçan yiyeceklerdir. Uzmanlar, şaşırtıcı derecede yüksek miktarda tuz içeren ekmek, konserve çorba ve tuzlu atıştırmalıklar gibi şeylere de dikkat etmeli.



