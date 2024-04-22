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Her mevsime uygun Columbia yağmurluk günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
22.04.2024 12:14
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Yağmuru keyfe dönüştürecek kaliteli bir yağmurluğunuz yoksa şimdi almanın tam zamanı! Neden mi? Çünkü Columbia Erkek Pouring Adventure II Yağmurluk yalnızca bugüne özel Günün Fırsatları kapsamında tam 475 TL indirime girdi. Kaçırmamak için acele edin, işte detaylar!

Her mevsime uygun Columbia yağmurluk günün fırsat ürünü oldu

Yağmurlu mevsimlerin vazgeçilmezi olan yağmurluklar, yaz kış gardıroplarda bulunması gereken giyim ürünleri arasında yer alıyor. Yağmuru çile olmaktan çıkaran bu giyim ürünleri, şık ve fonksiyonel görünümleriyle öne çıkıyor. Sadece yağmurda değil rüzgarlı havalarda da kullanılabilen su ve rüzgar geçirmez bu ceketler ile açık havada olmanın keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Günün Fırsatları kapsamında indirime giren Columbia Erkek Pouring Adventure II Yağmurluk'a bir şans verebilirsiniz. Tam 475 TL indirimle satışta olan bu ceketi sizin için inceledik.

Columbia Erkek Pouring Adventure II Yağmurluk

Adsız tasarım - 2024-04-22T113538.939

Isı mühürlü dikişlere sahip Omni-Tech™ teknolojisi sayesinde su geçirmeyen Columbia Erkek Pouring Adventure II Yağmurluk, tüm mevsimler için uygundur. Günün her saatinde giyilebilir. Terinizi dışarıya atmaya yardımcı olarak nefes alabilirlik sağlar. Bileklerdeki ayarlanabilir kol uçları, rüzgar girişini engeller. Ayrıca başınıza tam oturan ve rahatça ayarlanabilen kapüşonu bulunur. Kötü hava koşullarında görünürlüğü artırmak için yansıtıcı detayları vardır. Boydan boya fermuara ve iki ön cebe sahip ceket, katlanır özelliği sayesinde adeta avucunuza sığacak kadar küçülerek kolayca taşınabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Su geçirmiyor. Columbia mont ile beraber yaptığım en iyi yatırımlardan."

  • "Bisiklete binerken kullanımı kolay, ayrıca soğuk rüzgarı uzak tutuyor."

  • "Onuncu kez Amazon'un teslimat sürelerinin yönetilme hassasiyetini onaylıyorum. Çok dakik! Ceket şimdiye kadar sadece bir güçlü fırtına ile test edilen açıklamaya uyuyor, %100 sızdırmaz."
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