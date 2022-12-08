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Her mutfakta var ama resmen bakteri kaynıyor! Uzmanlar uyarıyor: İnsanları hasta ediyor

08.12.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık süngeri temizlik için kullanılıyor ama resmen bakteri kaynıyor. İnsanlardan daha fazla bakteri barındırıyor. Ayrıca bakteriler süngerlerden ellere, ellerden de etrafa yayılıyor. Uzmanlar, bulaşık süngeriyle temizlik konusunda uyardı. İşte tüm detaylar...

Her mutfakta var ama resmen bakteri kaynıyor! Uzmanlar uyarıyor: İnsanları hasta ediyor

Bulaşık süngeri, mutfak temizliği için en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Bulaşıklar, bulaşık makinesinde yıkansa bile bulaşık süngeri her zaman kullanılıyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre süngerler ıslak kalıyor ve asla kurumuyor. Bu nedenle çok sayıda bakteri barındırıyor. İşte detaylar...

UZMANLAR UYARDI!

Uzmanlar, süngerdeki bakterilerin etrafa kolayca yayılabileceğini ve ayrıca insanları hasta edebileceğini belirtti.

Her mutfakta var ama resmen bakteri kaynıyor! Uzmanlar uyarıyor: İşte temizliğin yolları

Bakterilerin çoğalmasının nedeni ise nem ve yemek artıklarıdır. Yapılan diğer araştırmada, daha hızlı kuruyan fırçaların daha az sayıda bakteriye sahip olduğu öğrenildi.

Her mutfakta var ama resmen bakteri kaynıyor! Uzmanlar uyarıyor: İşte temizliğin yolları

Bulaşık süngeri yerine fırça kullanılması öneriliyor. Fırça kullanımıyla ortam daha hijyenik oluyor.

Her mutfakta var ama resmen bakteri kaynıyor! Uzmanlar uyarıyor: İnsanları hasta ediyor

KİRLERİ ANINDA ARINDIRIR

Kabartma tozunu sıcak suda eritin ve karışımı büyük bir kase alın. Sonrasında gerektiği kadar sıcak su ilave edin. Bu yöntem kirleri anında arındıracak.

Her mutfakta var ama resmen bakteri kaynıyor! Uzmanlar uyarıyor: İnsanları hasta ediyor

Temizlik esnasında sirke kullanmak da oldukça etkilidir. İyi temizlenmiş bulaşıklar için bulaşık makinesinin haznesine sirke dökün. Bu sayede bulaşıklarınız tertemiz olacak.

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Bakteri mikrop sünger

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