"Her okul, 24-25 parametre üzerinden online takip edilecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her okulu şimdiye kadar belirledikleri 24-25 kadar parametre üzerinden online izleyeceklerini belirterek, "Her okul, bir yıllık bir politika önerisi geliştirecek. Altyapı imkanlarının derecesine bağlı olarak o okulun finansal olarak desteklenme oranı değişecek." dedi.

- "Okullar arasındaki fark azalmazsa talep azalmaz"

Bakan Ziya Selçuk, okulun önemine işaret ederken, bu konuda Vizyon Belgesi'nde yer alan konuları hatırlattı.

Selçuk, şöyle konuştu:

"Her okulu yaklaşık 24-25 kadar, şu ana kadar ki çalışmalar bunu gösteriyor, belli sayıdaki parametreler üzerinden izleme imkanımız olacak, online, anlık olarak. Böylece her okul bilecek ki 'Bizim şu şu parametrelerde ilerlememiz gerekiyor ve şu parametrelerde şuralardayız, gelişmemiz için de bir yıllık şöyle bir politika önerisi geliştirdik.' Her okul bunu yapacak. Her okulun ihtiyacı neyse yine bir matris düzeni içinde, okulların altyapı imkanlarının derecesine bağlı olarak o okulun finansal olarak desteklenme oranı değişecek. Her bir okulun belli yıllar içindeki hedef raporları ile ne kadar ilerleyip ilerlemediği ortaya konulacak. Böylece bizim okul düzeyinde takip etme ihtiyacımız karşılanmış olacak."

Türkiye'de sınav sisteminin varlığının ana gerekçelerinden birisinin okullar arasındaki imkanların farklılığı olduğunu kaydeden Selçuk, "Bu oran yüzde 60'ların üzerinde. Bu oran, kıta Avrupasına baktığımızda yüzde 10'ların altında." bilgisini verdi.