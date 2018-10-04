Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "İlkokulu okuyan çocuklara yaz kursu açılıyordu. Daha sonraki dönemler kayıp dönemlerdi. Bu kardeşlerimizle irtibatı kesmemek için her okulda il müftülüğünün gençlik kulübünü oluşturacağız. Onlar vasıtasıyla öğrencilerle iletişimi koparmayalım istiyoruz." dedi.

Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla müftülük toplantı salonununda yaptığı açıklamada, görevlerinin insanlık tarihiyle eşit olduğunu söyledi.

Turan, "İlk olarak 1986 yılında kutlanmaya başlayan bu hafta, bu yıl 'Din görevlilerimiz her zaman yanımızda' sloganıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Turan, tarihi camilerdeki ziyaretçiler için düzenlemeye gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle Ulucami ve Emir Sultan ile ilgili şikayetler had safhaya çıkmıştı. Ulucami sadece Bursa'nın camisi değil. Uluslararası nitelik arz eden bir camimizdir. Zaman zaman dış ülkelerden gelen misafirlerin uğradığı ecdat yadigarı mabedimizdir. Bazen cami adabına hiç uymayan sorunlarla karşı karşıya kaldık. Herkes bu camiyle kim sorumlu diye paylaşımlarda bulundu. Ulucami'den sadece biz sorumlu değiliz. Vakıflar, valilik ve belediyeden sonra biz müdahil olabiliyoruz. Ziyarete açık bir cami olması hasebiyle gelen misafirlere müdahalede çok yetersiz kalıyoruz. Bunun için belediyeden güvenlik elemanları istedik. Hatta o elemanların sayısını şu anda 26'ya çıkardık. İçeride de birtakım tedbirler aldık. Önümüzdeki süreçte yönlendirici levhalarımız olacak. Ayrıca gelen ziyaretçilerimiz için tek bir noktadan camiyi incelemeleri ve rehberlerin de orada bulunması sağlanacak."