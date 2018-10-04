HABER

"Her okulda il müftülüğünün gençlik kulübünü oluşturacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Bursa Müftüsü İzani Turan: - "Lisede okuyan öğrencilerimize yönelik yaz okulu başlattık. İlkokulu okuyan çocuklara yaz kursu açılıyordu. Daha sonraki dönemler kayıp dönemlerdi. Bu kardeşlerimizle irtibatı kesmemek için her okulda il müftülüğünün gençlik kulübünü oluşturacağız. Onlar vasıtasıyla öğrencilerle iletişimi koparmayalım istiyoruz"

Bursa İl Müftüsü İzani Turan, "İlkokulu okuyan çocuklara yaz kursu açılıyordu. Daha sonraki dönemler kayıp dönemlerdi. Bu kardeşlerimizle irtibatı kesmemek için her okulda il müftülüğünün gençlik kulübünü oluşturacağız. Onlar vasıtasıyla öğrencilerle iletişimi koparmayalım istiyoruz." dedi.

Turan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla müftülük toplantı salonununda yaptığı açıklamada, görevlerinin insanlık tarihiyle eşit olduğunu söyledi.

Turan, "İlk olarak 1986 yılında kutlanmaya başlayan bu hafta, bu yıl 'Din görevlilerimiz her zaman yanımızda' sloganıyla 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Turan, tarihi camilerdeki ziyaretçiler için düzenlemeye gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Özellikle Ulucami ve Emir Sultan ile ilgili şikayetler had safhaya çıkmıştı. Ulucami sadece Bursa'nın camisi değil. Uluslararası nitelik arz eden bir camimizdir. Zaman zaman dış ülkelerden gelen misafirlerin uğradığı ecdat yadigarı mabedimizdir. Bazen cami adabına hiç uymayan sorunlarla karşı karşıya kaldık. Herkes bu camiyle kim sorumlu diye paylaşımlarda bulundu. Ulucami'den sadece biz sorumlu değiliz. Vakıflar, valilik ve belediyeden sonra biz müdahil olabiliyoruz. Ziyarete açık bir cami olması hasebiyle gelen misafirlere müdahalede çok yetersiz kalıyoruz. Bunun için belediyeden güvenlik elemanları istedik. Hatta o elemanların sayısını şu anda 26'ya çıkardık. İçeride de birtakım tedbirler aldık. Önümüzdeki süreçte yönlendirici levhalarımız olacak. Ayrıca gelen ziyaretçilerimiz için tek bir noktadan camiyi incelemeleri ve rehberlerin de orada bulunması sağlanacak."

- Liselere gençlik kulübü

Yaz aylarında verilen Kur'anı Kerim ve dini eğitimlerin haricinde okullarda da eğitim vermeyi düşündüklerini ifade eden Turan, "Lisede okuyan öğrencilerimize yönelik yaz okulu başlattık. İlkokulu okuyan çocuklara yaz kursu açılıyordu. Daha sonraki dönemler kayıp dönemlerdi. Bu kardeşlerimizle irtibatı kesmemek için her okulda il müftülüğünün gençlik kulübünü oluşturacağız. Onlar vasıtasıyla öğrencilerle iletişimi koparmayalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreniİstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreni
Milas'ta 14 milyon yıllık balık fosili bulunduMilas'ta 14 milyon yıllık balık fosili bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa İl Müftüsü İzani Turan

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

İlginizi Çekebilir

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi

Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.