"Her ortamda eğiticilerin, eğitimin sorunlarını çözmek istiyoruz"

Kılıçdaroğlu, ekonomide kriz olduğunu anlayıp anlamamak için vatandaşın mutfağına bakmanın yeterli olduğunu savunarak, "Vatandaşın mutfağında yangın var ve sen 'Kriz yok.' diyorsun. Sarayda kriz yok, doğrudur. Sarayda bir milimlik bile ekonomik kriz yok ama vatandaşın mutfağı yanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Krizin göbeğindeyiz ama henüz başındayız"

Erdoğan'ın, "Her kriz, beraberinde birçok fırsatı da doğurur" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, son derece doğru bir laf. Dolarla ihale alanlar, bir sefer büyük bir fırsat. Dolarla ihaleyi alırken dolar 3 liraydı şimdi 6 lira. Oturduğu yerde yüzde 100 kazandı. Doğru söylüyor, fırsata çevirdi. Dolarla köprü geçişi fiyatları var. Otoyollar, köprüler, tüp geçitler, dolar endeksli. Onlar da köşeyi döndü. Dolar yükseldikçe onlar da vatandaştan daha fazla para alıyor. Dolarla garanti verilenler var. Bunların da keyfi yerinde, bunlar da krizi fırsata çevirdi. 'Biz yurt dışına yatırımcı çekmek için gidiyoruz.' diyor. Tamamen palavra. Yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için bu işin 'abc'sinin ilk kuralıdır, senin ülkende demokrasi, can ve mal güvenliği varsa zaten insanlar gelir. Can ve mal güvenliği yoksa hiç kimse gelmez. Peki niye gidiyorlar? Borç para dilenmek için Washington'a, New York'a, Berlin'e, Londra'ya, her yere gidiyorlar. 'Bize para verin ne olur, çünkü dolar çıkıyor, doların ateşini düşürmemiz lazım' diyorlar."