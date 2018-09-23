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"Her Pedal Bir Kitap” etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlendiği bisiklet etkinliğine katılan 2 bin 500 kişi, yanlarında köy okullarına gönderilmek üzere kitap getirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlendiği bisiklet etkinliğine katılan 2 bin 500 kişinin beraberinde getirdiği kitaplar, köy okullarına gönderilmek üzere toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitle sporlarını sosyal sorumlulukla birleştiren Büyükşehir Belediyesi, Gültepe Parkı'nda, "Her Pedal Bir Kitap" etkinliği düzenledi. Programa katılan yaklaşık 2 bin 500 kişi, köy okulları için yanlarında kitap getirerek kampanyaya destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bir koli kitapla kampanyaya destekte bulundu.

Tüm katılımcılara teşekkür eden Çelik, Spor AŞ'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Etkinliklerin halkın katılımıyla anlam kazandığını ifade eden Çelik, "Etkinliklerimize sosyal bir tema da yüklüyoruz. Daha önce yaşlılarımızın katılımıyla etkinlik yaptık. Düzenlediğimiz yürüyüşte kan bağışı gerçekleştirdik. Otizmli çocuklarla, Sevgi Evlerindeki çocukların katılımıyla doğa kampları gerçekleştirdik. Tüm bu etkinlikler sosyal bağımızın güçlenmesine de katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte toplanan kitapların köy okullarına ulaştırılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Her Pedal Bir Kitap” Kayseri Büyükşehir Belediyesi

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