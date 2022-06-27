Her sabah bir kaşık için! Hastalıklara karşı öyle etkileri var ki...

Uzmanlar diğer yağlara göre zeytinyağının çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. Yemeklere verdiği eşsiz tat ile sıklıkla tüketilen zeytinyağının vücuda, cilde, saça bir sürü faydası bulunuyor. İçinde bulunan yağ asitlerinin ve vitaminlerin oldukça zengin olması zeytinyağının faydalarını arşa çıkarıyor. Sabahları aç karnına içilen bir yemek kaşığı zeytinyağı ile zeytinyağının etkilerini arttırmak mümkün. Sabahları içilen zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor.

KOLON KANSERİNE KARŞI KORUYOR

Zeytinyağının içindeki fenolik bileşikler oleik asitle bir araya geldiğinde kontrolsüz hücre çoğalmasını baskılayarak kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Oleik asit özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda etkili olan safra asitlerinin üretimini azaltır ve mukoz dokunun bütünlüğünü sağlar.

CİLDİNİZİN VE SAÇINIZIN GÜÇLÜ, PARLAK OLMASINI SAĞLIYOR

Zeytinyağı cildinizi, tırnaklarınızı ve saçınızı yumuşatır, onarır, besler, nemlendirir ve böylelikle saç ve tırnakların hızla uzamasına yardımcı olur. İçinde zeytinyağı bulunan birçok maske ve kremler mevcut olsa da zeytinyağını vücuda doğrudan almak bu olumlu etkileri daha hızlı yaşamanızı sağlar.

KARACİĞERİ TEMİZLİYOR

Karaciğer iç organlarımızı temizleme görevi görürken arada kendini de temizlemeye ihtiyaç duyar. Bu noktada ise onun ihtiyaç duyduğu şey zeytinyağı olabilir. Bu yüzden bir bardağın içine iki yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra üzerine bir limonun üçte birini sıkın ve onu afiyetle tüketin.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Zeytinyağında yer alan yağ asitleri bağışıklık sisteminin farklı fonksiyonlarının görevini yapmasında büyük katkıya sahip. Bağırsak sistemini güçlendiriyor.

KALP HASTALIKLARINDAN KORUYOR

E vitamini ve selenyum içeren zeytinyağı damar sertliği ve kalp krizine karşı en etkili doğal ilaçlardan biri olarak biliniyor. Ayrıca zeytinyağı, içindeki K vitamini sayesinde damar çeperleri ve kalp dokusunu koruyucu bir etkiye de sahip.

KOLESTEROLÜ AZALTIYOR VE KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Damara çöken kolesterollerden kötü huylu olanının damarda yapacağı hasarı önleme özelliğine sahip zeytinyağı kandaki farklı kolesterollerin de dengesini sağlıyor. Yani aç karnına içeceğiniz zeytinyağı kötü huylu kolesterolün azalmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda damar sağlığını koruyan iyi huylu kolesterolün de artmasını sağlıyor. Bunun sebebi ise içinde muhteva ettiği oleik asit.

BEYNİ KORUYOR

Zeytinyağının ayrıca Alzheimer'dan koruduğu, belleği güçlendirdiği ve depresyon riskini azalttığı biliniyor. Bunun bilimsel sebebi ise zeytinyağında çok yüksek oranda polifenol adı verilen doğal antioksidanlar bulunması.



